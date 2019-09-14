Зеленский сегодня едет в Днепропетровскую область

В субботу, 14 сентября, президент Украины Владимир Зеленский будет находиться с рабочей поездкой в Днепропетровской области, где представит нового главу облгосадминистрации.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

«В Днепре глава государства представит нового председателя Днепропетровской областной государственной администрации. Также президент ознакомится с выполненными работами по реконструкции автодорожного моста № 2», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский примет участие в открытии турнира «самый сильный человек Украины — 2019» и ознакомится с результатами работ по капитальному ремонту элементов благоустройства сквера «Прибрежный».