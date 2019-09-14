Кучма переживает, что Макрон и Меркель будут уговаривать Зеленского уступить Путину

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма выразил обеспокоенность тем, что лидеры Франции и Германии будут подталкивать Украину к неприемлемым уступкам России.

«У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно — он будет один против трех человек», — сказал Кучма в интервью Asociated Press.

Бывший президент заявил, что он обеспокоен тем, что Франция и Германия, которые выступают посредниками в переговорах, будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов в районах, контролируемых российскими вооруженными формированиями, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.

Он объяснил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы Россия отозвала боевиков и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.

«Давайте соблюдать минские договоренности», — сказал Кучма.

«Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы», — подчеркнул он.

Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров «нормандского формата» необходимость «зафиксировать на бумаге формулу» нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по «особому статусу» Донбасса.

Формула предусматривает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.