Кучма переживает, что Макрон и Меркель будут уговаривать Зеленского уступить Путину

Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Леонид Кучма выразил обеспокоенность тем, что лидеры Франции и Германии будут подталкивать Украину к неприемлемым уступкам России.
«У меня нет большой надежды. Зеленскому будет очень трудно — он будет один против трех человек», — сказал Кучма в интервью Asociated Press.
Бывший президент заявил, что он обеспокоен тем, что Франция и Германия, которые выступают посредниками в переговорах, будут подталкивать президента Украины Владимира Зеленского к компромиссам, таким как утверждение плана по проведению местных выборов в районах, контролируемых российскими вооруженными формированиями, без какого-либо надзора со стороны украинского правительства.
Он объяснил, что Украина привержена мирным соглашениям, которые она подписала в Минске в 2015 году, но настаивает на том, чтобы Россия отозвала боевиков и вернула украинским войскам контроль над границей, прежде чем проводить там выборы.
«Давайте соблюдать минские договоренности», — сказал Кучма.
«Безопасность на первом месте. Вам нужно вывести войска, вывести тяжелое вооружение, вернуть нам границу, и тогда мы проведем свободные выборы», — подчеркнул он.
Напомним, что министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее назвал условием для проведения саммита лидеров «нормандского формата» необходимость «зафиксировать на бумаге формулу» нынешнего президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера по «особому статусу» Донбасса.
Формула предусматривает одновременное принятие Верховной Радой поправок в Конституцию, по которым Донбасс получит особый статус, и проведение там свободных выборов, после чего Россия выведет свои войска и технику с территории ОРДЛО.
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