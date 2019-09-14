Президент Трамп назвал своего «любимого диктатора»

Президент США Дональд Трамп назвал египетского коллегу Абдель Фаттаха ас-Сиси «своим любимым диктатором».
Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Wall Street Journal.
Как отмечается, перед встречей Трампа с египетскими чиновниками на саммите G7 в французском Биаррице, президент США громко задал вопрос: «Где мой любимый диктатор?».
Таким образом, американский лидер пытался узнать, где находится в данный момент его египетский коллега Абдель Фаттах ас-Сиси.
После этого в комнате повисла тишина, отмечает издание. Свидетели случившегося не исключают того, что Трамп мог пошутить.
Впрочем, замечание напомнило многим о стиле правления ас-Сиси, который характеризуется преследованиями оппонентов, в частности, пытками и убийствами. Примечательно, что Белый дом не делал официальных заявлений с осуждением его практик.
Напомним, в 2015 году на саммите «Восточного партнерства» президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер поприветствовал премьер-министра Венгрии Виктора Орбана словами «Привет, диктатор!».
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