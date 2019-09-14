Гончарук хочет прагматичных отношений с «агрессором»

Правительство Украины намерено выстраивать прагматичные отношения с Российской Федерацией. Об этом заявил в субботу премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).

«Россия — это наш самый большой сосед. Тут нам нужно просто осознать, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем. У нас есть намерение быть очень прагматичными», — сказал он.

Вместе с тем Гончарук добавил, что сам считает российское государство агрессором, а лучшим ответом, по его мнению, на любую агрессию будет собственный успех Украины.

«Мы должны продемонстрировать, что мы успешные. Мы как правительство будем делать все, чтобы сделать нашу страну успешнее как можно быстрее, и это будет асимметричным ответом на любую агрессию», — добавил он.