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Гончарук хочет прагматичных отношений с «агрессором»

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Гончарук хочет прагматичных отношений с «агрессором»

Правительство Украины намерено выстраивать прагматичные отношения с Российской Федерацией. Об этом заявил в субботу премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Киеве на форуме «Ялтинская европейская стратегия» (YES).
«Россия — это наш самый большой сосед. Тут нам нужно просто осознать, как сосуществовать с этой большой страной в дальнейшем. У нас есть намерение быть очень прагматичными», — сказал он.

Вместе с тем Гончарук добавил, что сам считает российское государство агрессором, а лучшим ответом, по его мнению, на любую агрессию будет собственный успех Украины.

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«Мы должны продемонстрировать, что мы успешные. Мы как правительство будем делать все, чтобы сделать нашу страну успешнее как можно быстрее, и это будет асимметричным ответом на любую агрессию», — добавил он.

Россия, Алексей Гончарук
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Комментарии (1)
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Лука Мархуев
Лука Мархуев 6 минут назад

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