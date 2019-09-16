Волкер рассказал, когда может быть реализована «формула Штайнмайера»

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что «формула Штайнмайера» может быть применена только после проведения выборов на оккупированной территории, которые, в свою очередь, должны пройти после достижения всех моментов безопасности. Об этом он рассказал в интервью ТСН.

«Реализация „формулы Штайнмайера“ возможна только после того, как выборы состоятся. И это то, что обсуждалось в „нормандском формате“ годами. Это то, что в день выборов, этот специальный статус для оккупированных территорий будет иметь лишь предварительную силу. Если выборы будут признаны ОБСЕ свободными и честными, тогда специальный статус станет постоянным. Для того, чтобы иметь выборы свободными и честными, нужна свободная, спокойная, безопасная среда. Так что, безопасность прежде всего. И пока мы не видим, чтобы Россия на это согласилась или что-то для этого сделала», — объяснил Волкер.

По его словам, международные партнеры Украины не будут давить на нее для проведения выборов на оккупированной территории до вывода российских войск.

«Должны быть расформированы нелегальные вооруженные формирования, которые поддерживает Россия. Должны быть расположены миротворцы для создания стабильности или же восстановлена стабильность иным образом, чтобы внедрить Минские договоренности. „Формула Штайнмайера“ начинается с выборов, но сначала мы должны дойти до этой точки, чтобы иметь свободные выборы», — отметил он.

Напомним, что ранее представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе, экс-президент Леонид Кучма заявляет, что согласованное решение относительно так называемой «формулы Штайнмайера», которая обсуждается в Минске на встречах политической подгруппы ТКГ, должны принять лидеры стран «нормандского формата» (Украина, Франция, Германия и РФ).

Он добавил, что в рамках обсуждения «формулы Штайнмайера» украинская сторона не соглашается с предложением проведения выборов на Донбассе при сохранении вооруженных боевиков в регионе, отмечает представитель Украины в ТКГ.