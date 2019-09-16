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СМИ узнали о планах объединения экономик России и Беларуси

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СМИ узнали о планах объединения экономик России и Беларуси

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и глава правительства Белоруссии Сергей Румас 6 сентября парафировали проект «Программы действий Беларуси и России по реализации положений договора о создании Союзного государства». «Коммерсантъ» ознакомился с этим документом, подлинность которого изданию подтвердил источник в аппарате российского Кабмина.

Как отмечет газета, предметные переговоры по этому вопросу на высшем уровне между Москвой и Минском шли с весны текущего года, однако проект программы не публиковался. Пока стороны запланировали к 1 ноября этого года предоставить предложения по «дорожным картам» объединения экономик. К концу следующего года планируется подготовить шаги на законодательных уровнях, а начало работы по большинству пунктов в объединенном режиме предполагается с 1 января 2021 года.

Самым важным пунктом проекта, как отмечает издание, является объединение налоговых систем. Предполагается, что к 1 апреля 2021 года будет принят единый Налоговый кодекс. При этом сказать, с какого года он вступит в силу, невозможно.

Еще два пункта программы — объединение с 2021 года таможенной политики (чуть ли не создание общей таможенной службы) и энергополитики (в документе говорится о создании единого регулятора нефтегазовой отрасли и электроэнергии). Помимо этого страны намерены договорится об объединении платежных систем и практически едином режиме защиты инвестиций. При этом в документе не идет речи об объединении эмиссионных банков и единой валюте.

Также предлагается создание единого набора норм регулирования «промышленной политики». «Что бы это ни значило, режим государственного регулирования агрорынков, торговли, транспорта и связи, антимонопольную политику, режим защиты потребителей», — говорится в материале. Кроме того, к 2021 году планируется появление единого доступа к госзакупкам и системы учета собственности и унификация хозяйственного законодательства. Под этим, вероятнее всего, подразумевается Гражданский кодекс. Помимо этого с января 2022 года Россия и Беларусь намерены вести «согласованную политику» на рынке труда и в сфере социальной защиты.

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«Коммерсантъ» отмечает, что в программе никак не затронуты сферы обороны, образования, государственной безопасности, правоохраны, здравоохранения, науки, а также судебная система, вопросы МВД и госуправление. При этом стороны договорились, что иные положения договора могут быть обсуждены в будущем.

Россия, Беларусь, Союзное государство
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