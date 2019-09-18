Зеленский в следующем году поедет в турне по странам Латинской Америки

Офис президента Украины Владимира Зеленского готовит турне главы государства в страны Латинской Америки в 2020 году, сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
«Например, Латинская Америка. Есть страны, которые, очевидно, требовали бы большего внимания с точки зрения нашей внешней политики. Будем планировать в 2020 году визиты президента... Турне в страны Латинской Америки, Бразилия. Кстати, Бразилия уже высказывает готовность к визиту главы Украинского государства. Есть другие страны, важные с точки зрения экономики — Аргентина, Чили, Перу. Потому латиноамериканское направление получит свое внимание со стороны президента Украины в 2020 году», — сказал Жовква на совместном заседании парламентских комитетов по вопросам внешней политики и интеграции Украины с ЕС в среду, передает Интерфакс-Украина.
По словам замглавы Офиса президента, в ОП осведомлены об инициативах по активизации экономического и внешнеполитического взаимодействия со странами Африканского региона.
«Такие предложения поступают в Офис президента. Мы их рассматриваем. Возможно, до конца года будет определенное важное событие и в этом направлении», — добавил Жовква
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