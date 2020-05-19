Латинская Америка может стать новым эпицентром пандемии COVID-19

Тревожная статистика по распространению коронавируса в Латинской Америке говорит о том, что регион может стать новым очагом пандемии. Об этом пишет Der Spiegel.

Руководитель бразильского подразделения «Врачей без границ» Ана де Лемос подчеркнула, что за последние недели в латиноамериканских странах зафиксирован рекордный уровень заболеваемости и смертности.

Автор материала Александр Сарович указывает, что в некоторых городах ситуация сравнима с пиком эпидемии в США и Европе.

«В столице Перу Лиме умирает вдвое больше людей, чем обычно.Показатель сопоставим с худшим месяцем эпидемии в Париже», — пишет Der Spiegel.

В бразильском городе Манаус, где проживают два миллиона человек, смертность увеличилась в три раза. Такая статистика была характерна для Лондона и Мадрида, где наблюдалась наиболее тяжелая эпидемиологическая обстановка, заметил Сарович. Город Гуаякиль в Эквадоре, где умерло в пять раз больше людей, чем в прошлые годы, грозит превратиться во второй Нью-Йорк, считает он.

Отмечается, что уже сейчас в Бразилии стали прибегать к массовым захоронениям людей, умерших от коронавируса, — их хоронят в сложенных друг на друга гробах. Кроме того, в стране проводится мало тестов на COVID-19.

Издание приводит слова одного из врачей в Сан-Паулу, который заявил, что Бразилия может приблизиться к отметке в сто тысяч смертей, а «худшее еще впереди». По мнению автора статьи, такие прогнозы вызваны недостаточно жесткими карантинными мерами в стране и несерьезным отношением к вирусу бразильского президента Жаира Болсонару, который назвал COVID-19 «небольшим гриппом».

«Губернаторы большинства штатов хотя и критиковали Болсонару, но и сами не вводили карантин повсеместно. Вместо этого он был введен только в отдельных городах: власти переложили этого решение на мэров. Болсонару настаивает на смягчении действующих мер, поскольку экономический ущерб кажется ему более серьезной угрозой», — говорится в материале.

Более того, в Мексике уже начали снимать введенные ранее ограничения, несмотря на то что страна вышла на третье место в Латинской Америке по количеству зараженных и умерших. При этом вирусологи говорят о том, что Мексика еще не достигла пика эпидемии.

Несмотря на жесткий карантин, заболевание продолжает набирать обороты в Перу — в регионе Лорето в час от коронавируса умирает один человек.

«В сравнении с Европой и США страны Латинской Америки мало что могут противопоставить кризису. Годы экономической стагнации привели в ряде государств к сокращениям в системе здравоохранения. На мировом рынке средств защиты им приходится конкурировать с богатыми странами», — заключает автор.

Пандемия коронавируса охватила практически весь мир. Согласно данным ВОЗ, заражены почти 4,7 миллиона человек, более 315 тысяч умерли.

В Латинской Америке за месяц число инфицированных увеличилось в семь раз — до 542 693, число умерших выросло в 8,5 раза — до 30 396. Половина всех заболевших и умерших приходится на Бразилию (254 220 и 16 792 соответственно), за ней следует Перу (94 933 и 2789), Мексика вышла на третье место (51 633 и 5332).