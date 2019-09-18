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Украина рекордными темпами наращивает импорт картофеля

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Украина рекордными темпами наращивает импорт картофеля

Украина в августе текущего года импортировала 4,3 тыс. тонны картофеля на сумму 795 тыс. долл., что является абсолютным рекордом и фактически годовым объемом импорта этого овоща в Украину, сообщила пресс-служба оптового рынка сельскохозяйственной продукции (ОРСП) «Шувар».

Согласно сообщению, в августе 2019 года Украина импортировала около 4,3 тыс. тонн картофеля общей стоимостью 795 тыс. долл.

«Такой показатель является абсолютным рекордом для августа за всю историю независимости Украины. Фактически, государство импортировало годовой объем картофеля лишь за один месяц», — подчеркнули в пресс-службе.

По словам руководителя департамента «Аналитика» ОРСП «Шувар» Татьяны Гетьман, предыдущие два сезона Украина имела достаточно неплохие урожаи картофеля и годовая потребность в импорте ограничивалась 3-5 тыс. тоннами. При этом в сезоны с неудовлетворительным урожаем потребность в импорте составляла 15-18 тыс. тонн, но даже в эти годы Украина никогда раньше не импортировала картофель в августе.

«Август и сентябрь — это период наибольшего предложения собственного картофеля. В этом году из-за плохой погоды поздние сорта картофеля вышли на рынок с задержкой в несколько недель. Этим воспользовались импортеры из Беларуси, где цены в августе были значительно ниже», — отметила Гетьман.

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В пресс-службе добавили, что, согласно данным Государственной службы статистики, в предыдущие неурожайные годы потребность в импорте картофеля возникала в Украине во второй половине весны — начале лета.

Отметим, что закупочные цены на картофель в августе 2019 года выросли почти в два раза по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и составили около 11 грн/кг из-за неурожая этой культуры в Украине.

импорт, картофель
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Среда, 18 сентября 2019
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