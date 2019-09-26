Бывший глава ДНР возглавил администрацию столицы Калмыкии

Дмитрий Трапезников, бывший и.о. главы самопровозглавшенной Донецкой народной республики (ДНР), был избран депутатами Элистинского городского собрания на пост временно исполняющего обязанности главы города. Об этом сообщается на сайте администрации.

Близкий к Кремлю источник рассказал РБК, что кандидатуру Трапезникова главе Калмыкии Бату Хасикову предложил помощник президента Владислав Сурков, который «давно дружит» с Хасиковым.

Трапезников в 1982 году вместе с семьей переехал в Донецк. С 2010 по 2012 год он работал заместителем главы районного совета Петровского района Донецка, также он был заместителем председателя Совета министров ДНР.

После убийства 31 августа 2018 года главы ДНР Александра Захарченко Трапезников стал исполняющим обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики, однако уже 7 сентября его сменил председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.