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Чем укрепление гривны вредит экономике Украины

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Чем укрепление гривны вредит экономике Украины

С начала года украинская гривна укрепилась к доллару США на 13%. По этому показателю национальная валюта Украины в 2019 году стала мировым лидером.

Основными причинами укрепления гривны являются:

- поступление валюты от нерезидентов, которые в 2019 году приобрели украинских облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на $3,5 млрд. Инвестировать в ОВГЗ их мотивирует высокая доходность, которая привязана к высокой ставке рефинансирования НБУ (с сентября она равна 16,5 %). Соответственно, перед тем как купить ОВГЗ, иностранцы обменивали на межбанковском рынке Украины валюту на гривну. Это вызвало избыток валюты и укрепление курса гривны.

- недостаточные темпы выкупа Нацбанком на межбанке излишков валюты от нерезидентов, не удовлетворяющие в полном объеме спроса на гривну.

- аграрии и металлурги, стремившиеся воспользоваться временным ростом международных цен на руду, зерно и масло, увеличили объемы экспорта. Соответственно возросли и объемы поступления валютной выручки в страну.

- увеличение поступления валюты от украинских заробитчан и IT-аутсорсинг-компаний, которые выполняют заказы для иностранных компаний. В январе-мае 2019 рост частных денежных переводов в Украину составил 30% - до $4,5 млрд. А рост валютной выручки за полгода от экспорта IT-услуг, по данным Госстата, составил 12% - до $1,13 млрд.

Результат стечения этих факторов видно на графике динамики курса доллара США к гривне в 2019 году.

Чем же рост гривны вредит экономике?

Укрепление курса гривны делает дешевым импорт в Украину и дорогим экспорт нашей продукции в другие страны.

Именно поэтому в условиях глобальной экономики, частью которой является Украина, развитые страны пытаются сдерживать укрепление своих валют по отношению к валютам основных стран-конкурентов.

Так, президент США Дональд Трамп неоднократно требовал от Федеральной резервной системы (ФРС) снижения процентной ставки, что ослабило бы доллар. Политика сильного доллара, по мнению президента США, вредит крупным компаниям-экспортерам.

Укрепление гривны также срывает планы по наполнению государственного бюджета: в первом полугодии 2019 поступления от импортного НДС (одна из основных статей наполнения бюджета) были на 12% ниже запланированных.

Кроме того, укрепление гривны и оживление потребительских настроений украинцев влияет и на торговый баланс. Поскольку импорт стал дешевле, а экспорт дороже, за шесть месяцев 2019 году отрицательное сальдо торгового баланса составило $1,6 млрд. Рост почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

То есть, в денежном выражении Украина в январе-феврале экспортировала товаров на $1,6 млрд. меньше, чем импортировала.

Укрепление курса гривны также ограничивает возможность украинских экспортеров быстро реагировать на падение международных цен на сырье.

В частности, в конце второго квартала на мировых биржах начали снижаться цены на основные статьи экспорта продукции Украины: руду и металл, зерно и подсолнечное масло. Соответственно из-за крепкой гривны наши экспортеры проигрывают конкурентам в ценах.

Так, в июле мировые цены на железную руду достигли пика $120 за тонну. Но потом началось стремительное падение. На 23 сентября стоимость железной руды снизилась на 22% по сравнению с июльским пиком. За полгода Украина экспортировала руды на $2,2 млрд., или на 28% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, именно за счет резкого роста цен.

Вниз пошли и цены на сталь и стальной прокат. Экспорт стали - ключевая статья экспорта для Украины. За полгода украинские предприятия продали черных металлов и изделий из них на $6,4 мдрд.

Поставки зерна на международные рынки - вторая статья экспортного дохода Украины. По результатам 2018/2019 маркетингового года Украина установила рекорд по экспорту зерновых. А за полгода 2019 украинские компании экспортировали зерновых на $5,15 млрд., что на 44% больше аналогичного периода.

Рекорд был установлен благодаря росту физических объемов, что позволило компенсировать падение цен. По данным Agrochart, в регионе Черного моря цены на пшеницу снижаются в течение всего 2019 года, а на кукурузу поползли вниз в июле.

Растительных жиров Украина экспортирует больше, чем железной руды - $2,8 млрд. за шесть месяцев 2019 в денежном выражении. Речь идет, в первую очередь, о подсолнечном масло, где Украина занимает первое место в мире по производству и экспорту.

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В течение года цены на украинское подсолнечное масло активно росли: на 17% с января. Но в августе резко пошли вниз и на 23 сентября падение по сравнению с августом составило 6%. В 2018 году цены на подсолнечное масло также начали активно снижаться начиная с июля. Соответственно падение в 2019 году может быть вызвано сезонным фактором - началом сбора урожая подсолнечника в Украине.

Таким образом, Украина оказалась в ситуации, когда столь желанное для потребителей укрепление курса гривны представляет угрозу для роста экономики и наполнения государственного бюджета.

Источник

экспорт, гривна
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