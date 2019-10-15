ПриватБанк выиграл апелляцию в Лондоне по делу против Коломойского

Государственный «ПриватБанк» выиграл в Апелляционном суде по делу о юрисдикции иска к бывшим владельцам банка Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По информации пресс-службы, Апелляционный суд подтвердил, что английский суд имеет юрисдикцию для рассмотрения иска «ПриватБанка» против его бывших владельцев — Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Судебный приказ о всемирном аресте активов, который был получен в декабре 2017 года, остается в силе до вынесения судебного решения по существу.

Судьи Апелляционного суда пришли к выводу, что «банк имеет достаточно оснований для судебного разбирательства для полного возмещения 1,9 млрд долларов (включая проценты — 3 млрд долларов), как заявлено в исковых требованиях».

Апелляционный суд постановил, что, «при обстоятельствах, когда иск о мошенничестве предполагает, что определено судьей как мошенничество и отмывание средств в особо крупных размерах», то иск банка должен рассматриваться по существу в Англии.

Апелляционный суд также отказал ответчикам в предоставлении разрешения на обжалование решения, и обязал их подать линии защиты против иска до конца ноября, имея в виду, что банк может двигаться дальше с рассмотрением дела без задержек. Дата рассмотрения дела по существу будет определена судом должным образом.