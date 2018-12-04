Лондонский суд снял арест с активов Коломойского и поставил оплатить ему судебные издержки

Высокий суд Лондона установил, что Всемирный арест активов Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова был издан ошибочно. Об этом говорится в пресс-релизе юристов Коломойского.
«Высокий суд Лондона полностью отклонил иск ПриватБанка к Игорю Коломойскому и Геннадию Боголюбову и приказал украинскому банку полностью возместить понесенные судебные издержки двум своим бывшим основным акционерам», — говорится в пресс-релизе.
«Суд установил, что Всемирный арест активов („ВАА“) был издан ошибочно, и что ПриватБанк намеренно сфабриковал иск таким образом, чтобы у банка возникла возможность вовлечь господина Коломойского и господина Боголюбова к разбирательству [параграф 100]. Судья Фанкурт установил также, что действия ПриватБанка являлись недопустимыми и представляли собой злоупотребление правами господина Коломойского и господина Боголюбова, согласно Статьи 6 Конвенции Лугано, о рассмотрении исков по месту регистрации», — сообщается в пресс-релизе.
Отмечается, что суд обязал ПриватБанк в полной мере возместить судебные издержки господина Коломойского, включая промежуточный платеж в размере 4 миллионов фунтов стерлингов.
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