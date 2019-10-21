Суд вынес приговор владельцу катера «Иволга», на котором погибли 22 человека

Капитана затонувшего в 2015 году катера «Иволга» Александра Кнышова признали виновным в нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем гибель людей.
Как сообщает пресс-служба Судебной власти Украины в понедельник, 18 октября был объявлен приговор по делу в отношении обвиняемого владельца судна «Иволга».
«Суд признал гражданина К. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта), назначив наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет», — сказано в сообщении Суворовского районного суда в понедельник.
Кроме того, суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевших на сумму более 2 млн грн.
Как сообщалось, 17 октября 2015 года в Затоке Одесской области затонул катер «Иволга». Спасти удалось 22 человека. Также было заявлено о гибели 22 человек. По данным следствия, общее число людей, находящихся на судне в момент трагедии, 44 человека.
В отношении капитана судна полиция начала уголовное производство по ч.3 ст.276 (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта) Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает лишение свободы на 5-10 лет.
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