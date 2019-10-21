Заметая следы: После скандала с тендерами на ботов в КГГА по-тихому меняют кадры в Центре коммуникации

После скандального тендера на ботов за 2,5 млн в КП Киевсовета «Центр публичной коммуникации и информации», которое заказывало услуги по продвижению своих страниц в соцсетях, стали происходить кадровые изменения. Официальной информации о смене руководства ЦПКИ, которое находится в ведомстве Департамента общественных коммуникаций КГГА, не сообщают. При этом проекты Центра представляет уже новый руководитель, а бывший и.о. директора по-тихому уходит в тень, оставаясь, однако, главой тендерного комитета. Все это наводит на мысли о том, что в Департаменте пытаются запутать следы и спрятать от ответственности бывшего и.о. руководителя. Впрочем, еще больше вопросов вызывает тот факт, что в ведомстве уже семь месяцев не могут провести конкурс на место директора КП «Центр публичной коммуникации и информации», а все тендеры, таким образом, проводятся от имени организации, которой никто официально не руководит.

Громкие заявления и «тихие омуты»

На следующий день после того, как Центр коммуникации отменил тендер на SMM- услуги, 3 октября, замдиректора столичного КП Алексей Коваленко заявил про выход «из игры» и опубликовал на своей странице в Фейсбук заявление о том, что вместе с командой завершает работу в ЦПКИ.

«Наша команда глубоко убеждена, что в ситуации, когда управленческие решения действующего руководства на предприятии не нацелены на достижение результатов, а по факту только блокируют внедрение всех наработок, - мы должны двигаться дальше! Неэффективные решения - это потерянное время и возможности. Они разрушают доверие к совместной работе общественности и реальных публичных служащих, которых, на самом деле, много в КГГА, и которые ежедневно работают для киевлян и для нашего города», - написал он.

Мы сразу же связались с Алексеем Коваленко с просьбой более детально прокомментировать причины ухода из ЦПКИ, а также «неэффективность» действий руководства Центра, о которых он упоминает. Однако, сказав «А», бывший заместитель директора, отказался говорить «Б». Нас он поблагодарил за «внимание к актуальным и острым вопросам», однако сообщил, что вся позиция изложена в заявлении, и добавить ему нечего. Таким образом, Коваленко, с одной стороны, заявляет о том, что «все гнило в Датском королевстве», с другой – оставляет заинтригованное общество в догадках по поводу перипетий и коллизий, которые происходят в ЦПКИ.

Впрочем, как оказалось позже, Алексей Коваленко не так далеко ушел от Центра и Департамента общественных коммуникаций, и уж точно не «хлопал дверью», как можно было бы подумать из его заявления.

Так, 10 октября Департамент и ЦПКИ проводят круглый стол по поводу нового проекта консультаций с общественностью, на котором присутствует и Коваленко. Правда, теперь он выступает не в качестве заместителя директора Центра, а как лидер ОС «Киевская общественная платформа неправительственных организаций».

Сам проект Центра при этом презентует новое для ЦПКИ лицо – Дмитрий Кулибаба, который заявлен в релизе круглого стола как заместитель руководителя столичного КП. Директор Департамента Роман Лелюк также представляет Кулибабу как замдиректора, однако в ходе круглого стола и Коваленко, и другие участники обращаются к нему как к новому руководителю коммунальной структуры.

Ситуация, при которой директор Департамента «забывает» или умалчивает о новых назначениях ведомственной структуры, выглядит странно. При этом бывший и.о. директора Центра Максим Филиппов, который и возглавлял коммунальное предприятие с момента его создания, вообще отсутствует на важнейшем для ЦПКИ мероприятии. Более того, даже официальная страница Центра в Фейсбуке более не «тегает» Филиппова в своих постах, отмечая при этом Кулибабу как руководителя.

Таким образом, возникает ряд вопросов: Если Филиппов более не и.о., то кто тогда теперь исполняет обязанности директора ЦПКИ? Если их исполняет Кулибаба, то почему Роман Лелюк его представляет как простого зама?

Мы отправили официальный запрос в Департамент общественных коммуникаций, с просьбой прояснить ситуацию с кадровыми перестановками в Центре. А в пятницу вечером Максим Филиппов на своей странице в Фейсбук изменил информацию о себе, сообщив, что завершил работу в Центре коммуникации, поставив при этом сочувствующий смайлик своему посту. Примечательно, что за сутки под публикацией, кроме единственного «плачущего смайлика» более никаких реакций не добавилось…

Два по «200» и боты под видом энергоэффективности

Ситуация с кадровыми перестановками приобретает совершенно новый ракурс, если посмотреть на нее с… сайта публичных закупок Рrozorro. И здесь оказывается, что Максим Филиппов до сих пор остается главой тендерного комитета КП «ЦПКИ».

Так, после скандального тендера на 2,5 млн за ботов в Инстаграм, КП Киевсовета объявило о проведении двух новых тендеров на 199 тысяч гривен каждый.

Первый тендер на «Услуги по разработке модуля (дополнительный раздел) Публичные коммуникации (консультации) для сайта коммунального предприятия» был объявлен 3 октября, и в данный момент аукцион по нему завершен. Согласно тендерной документации, исполнитель должен разработать WEB-приложение для внедрения «диджитал-консультаций» между киевлянами и властью (то есть, пользователь ПК сможет зарегистрироваться в специальном окошке, получить «личный кабинет» и задавать свои вопросы властям, отслеживая другие вопросы пользователей и мероприятия по интересующим его тематикам).

При этом в спецификации по тендеру тут же аккуратно вписаны и услуги по рекламе в соцсетях. Например, посты с контентом о публичных консультациях в Фейсбук должны получить охват не менее 300 тысяч.

Второй тендер на 199 тысяч за «Услуги по организации и проведению информационно-коммуникационной кампании относительно особенностей осуществления права собственности в многоквартирных домах» был объявлен ЦПКИ 16 октября. Как сообщается в тендерной документации, рекламная компания за почти 200 тысяч призвана разъяснить киевлянам их права, а также рассказать об энергоэффективных технологиях в многоэтажках.

Безусловно, энергоэффективность – штука полезная, а уж тем более – в столичных многоэтажках. И конечно, проводить подобные информкампании стоит, ведь энергоэффективность – это не тендер на ботов (значит, игра стоит энергоээфективных лампочек!).

Однако, далее в описании заказываемых услуг тендерной документации «мелким почерком» добавлен пресловутый пункт о ботах - «Увеличение фолловеров, которые подписались на страницу КП «Центр публичной коммуникации и информации» в Facebook, Instagram и YouTube».

Таким образом, Центр коммуникации под видом «благих энергоэффективных намерений» снова проводит тендеры на свою раскрутку за деньги киевлян.

При этом всю документацию по госзакупкам подписывает Максим Филиппов – глава тендерного комитета Центра (который уже сообщил, что завершил работу в ЦПКИ).

Так, протокол тендерного комитета от 15 октября по аукциону на тендер «Услуги по разработке модуля» подписал именно Максим Филиппов в должности первого заместителя ЦПКИ.

На странице ЦПКИ указано, что целью деятельности коммунального предприятия является «повышение уровня открытости и прозрачности деятельности городской власти». При этом парадоксально, что деятельность самого КП является настолько мутной и запутанной. Впрочем, «Центр публичной коммуникации и информации» Киевсовета находится в ведомстве Департамента общественных коммуникаций КГГА, и видимо здесь и необходимо искать причины всех происходящих в ЦПКИ путаниц и сумятиц. И одно из таких недоразумений связано с конкурсом на должность директора коммунального предприятия.

Конкурс номер «раз»: кандидаты с мэмами и нарушения регламента

Как уже писал «Капитал», КП «Центр публичной коммуникации и информации» Киевсовет создал в ноябре 2018 путем реорганизации печатного издания «Вечерний Киев». Исполняющим обязанности директора нового столичного КП стал Максим Филиппов.

Эпопея с конкурсом на должность руководителя Центра коммуникации началась в начале марта. После двух организационных заседаний конкурсной комиссии, которую возглавил депутат Киевсовета Андрей Осадчук, 23 апреля наконец были допущены к участию в конкурсе шесть кандидатов: Светлана Федчун, Алексей Коваленко, Федор Баландин, Максим Филиппов, Елена Черноус и Галина Коваленко.

Наконец, еще через месяц, 20 мая, проходит официальное собеседование с кандидатами, на котором потенциальные директора Центра коммуникации и информации представляют свои проекты конкурсной комиссии. При этом один из претендентов тут же «слетает» - как выяснилось, донецкая журналист Светлана Федчун, утвержденная для участия в конкурсе на должность главы столичного КП, неожиданно не дождалась своей очереди и покинула здание мэрии, поскольку у нее вдруг появились более важные дела.

Кроме того, еще одна участница – экономист из Херсона Елена Черноус – явно не вписывалась в концепцию конкурса и выглядела более чем странно в качестве претендента на должность директора главного коммуникационного Центра столицы. Несмотря на четко прописанное требование к кандидату на должность руководителя Центра публичной коммуникации и информации свободно владеть государственным языком, она сразу признается, что не имеет навыков общения на украинском, и предлагает столичному КП, прежде всего, сменить название и имидж, а также начать сотрудничество с бизнес-партнерами – например, «Новой почтой». Участница также предложила «подавать информацию в развлекательном контенте, более приземленной», например – создавать мэмы о депутатах и горсовете для привлечения аудитории.

Во время обсуждения участников глава конкурсной комиссии Андрей Осадчук убеждает не затягивать с решением, и проголосовать так, чтобы выдвинуть две кандидатуры на рассмотрение мэру. При этом высказывает свое мнение о том, что Баландину будет сложно на вакантной должности, поскольку он ранее руководил общественными проектами, а теперь столкнется с бюрократией, и вообще «люди с улицы не понимают и десятой доли того, что происходит в середине предприятия». Поэтому лучший кандидат – Филиппов, но ради разнообразия можно проголосовать и за Баландина.

По итогам голосования Баландин и Филиппов набирают по 7 голосов, Алексей Коваленко – 3 и Галина Коваленко – 1 голос. При этом за Светлану Федчун (которая отсутствовала на заседании) и Елену Черноус (которая таки присутствовала на нем) конкурсная комиссия вообще забывает проголосовать. Глава конкурсной комиссии Андрей Осадчук радостно сообщает, что «миссия выполнена», заседание состоялось, и комиссия предлагает Виталию Кличко на рассмотрение на должность директора Центра публичной коммуникации и информации две кандидатуры – Федора Баландина и Максима Филиппова.

Далее в ходе конкурса происходит неожиданный поворот. Внезапно оказывается, что заседание 20 мая было проведено с нарушениями, поэтому «в связи с установлением процедурных обстоятельств, которые являются следствием несоответствия регламента и делают невозможным оформление протокола последнего заседания Комиссии» объявлено внеочередное и срочное заседания конкурсной комиссии.

Как «вдруг» оказалось через два дня, набранных участниками конкурса 20 мая голосов не хватает для того, чтобы предложить ни одну из кандидатур на утверждение мэру. И Баландин, и Филиппов, которые уже были объявлены победителями первого тура, набрали по 7 голосов, а регламент конкурса требует не менее 8 – то есть, большинство от утвержденного состава комиссии, в которую входит 14 членов. К тому же, 20 мая вообще не были вынесены на голосование две кандидатуры, а это (оказывается!) может нарушить их права.

Ответ на вопрос о том, почему такие грубые нарушения условий конкурса не были замечены ни одним из членов комиссии на самом заседании, может иметь несколько развитий: либо «жюри» Киевсовета проявило полную некомпетентность, либо же – «коллективную сознательность», намеренно упустив из виду все нарушения.

Чтобы сгладить промах, комиссия быстренько переголосовала за Федчун и Черноус, которые ожидаемо набрали по 0 голосов, после чего… решила по новой голосовать за всех участников.

По результатам голосования 22 мая только Филиппов набирает «проходные» 8 голосов. Таким образом, комиссии удается исправить явные промахи заседания 20 мая, но конкурс объявляется несостоявшимся, поскольку члены комиссии не смогли выдвинуть две кандидатуры на рассмотрение мэру. Филиппов остается возглавлять Центр коммуникации в должности и.о. директора, а комиссия Департамента общественных коммуникаций объявляет новый конкурс.

Конкурс номер «два»: повышенные тона и обвинения в «договорняках»

Второй конкурс на должность руководителя КП «Центр публичной коммуникации и информации» Департамента общественных коммуникаций КГГА начинается с перестановок в составе комиссии. Так, по распоряжению киевского городского главы в состав конкурсной комиссии вместо Татьяны Гузенко включен директор Департамента общественных коммуникаций Роман Лелюк, которого тут же единогласно избрали и секретарем комиссии.

На первом заседании второго конкурса единогласно допустили к борьбе за должность директора Центра коммуникации шесть участников. Пять из них остались прежними (Федор Баландин, Алексей и Галина Коваленко, Максим Филиппов и Светлана Федчун), а вместо Елены Черноус (которая предлагала делать мэмы на депутатов и размещать рекламу КГГА на «Новой почте») в борьбу вступила Мария Зубарева - журналист, PR-эксперт, кандидат наук и преподаватель «Острожской академии».

Впрочем, ни Мария Зубарева, ни Светлана Федчун на следующее заседание комиссии, которое состоялось 20 августа, не явились. Кроме того, сложил полномочия главы комиссии в связи с избранием народным депутатом Андрей Осадчук, место которого занял депутат Киевсовета Тарас Криворучко.

После выступлений четырех участников конкурса перед комиссией стало ясно-понятно, что выбирать придется из трех – Галина Коваленко фактически сразу отступилась от борьбы за вакансию, признавшись, что чувствует себя намного слабее своих конкурентов. Но выбрать из трех претендентов два кандидата конкурсная комиссия снова не смогла. Федор Баландин набирает 7 голосов, Алексей Коваленко и Максим Филиппов – по 6 голосов (но при равном количестве «за», Филиппов получает и одно «против») и Галина Коваленко – 3.

При этом из 9 членов комиссии двое – Тарас Криворучко и Александр Омельченко – отдали свои голоса «за» всем четверым конкурсантам. При таком подходе они фактически отказались от возможности отстаивать своих фаворитов, но сделали все возможное, чтобы хоть кто-то из конкурсантов (пусть и за счет симпатий других членов комиссии) набрал свои 8 проходных голосов, и у Марлезонского балета конкурса на должность директора КП «Центр публичной коммуникации и информации» не было бы третьей части.

Когда стало понятно, что комиссия снова провалила конкурс, повлиять на ситуацию попытался директор Департамента Роман Лелюк. Он просил, призывал и настаивал переголосовать так, чтобы конкурс состоялся, поскольку при отсутствии руководителя у КП, он не сможет нести за него ответственность. При этом Лелюк высказал и собственную позицию о том, что Филиппов и Коваленко должны «остаться в команде», поскольку имеют управленческий опыт, но «мы стоим на месте, потому что у этого флота нет флагманского фрегата», а лучше всего на роль флагмана Центра коммуникаций подходит Федор Баландин.

Вмешался в ситуацию и старейшина комиссии Александр Омельченко, отметив, что необходимо рассматривать не четырех, а двух кандидатов, набравших наибольшее количество баллов (которые выставляют перед голосованием члены комиссии по каждому участнику) и голосов – то есть, за Коваленко и Баландина.

На это глава комиссии пояснил, что баллы – это чистая формальность, и они не влияют на результаты голосования (еще одна «премудрость» запутанной процедуры проведения конкурсов в Киевсовете). Старейшина формальности не оценил и выступил с новым неожиданным предложением – проголосовать за единственную женщину-участника и «закончить базар».

Также среди членов комиссии прозвучало мнение об «определенной договоренности», поскольку несколько представителей Департамента воздержались по кандидатуре, которая набирает наибольшее количество баллов (Алексей Коваленко).

Сан Саныч снова предпринимает попытку «прекратить базар и игры», потому как «за свою жизнь уже наигрался» и в мэрию теперь приходит поработать. Он предложил проголосовать «пакетом» за Коваленко и Баландина, которые набрали наибольшее количество баллов и голосов соответственно.

Предложение с «пакетом» глава комиссии не принимает, но ставит вопрос о повторном голосовании за всех кандидатов (вдруг после «базара» кто-то решил изменить свое мнение?). Но Коваленко снова набирает свои 6, а Баландин - 7 голосов. Таким образом, комиссия вновь проваливает конкурс на должность директора Центра публичной коммуникации.

Первым зал заседаний покидает Сан Саныч Омельченко, напоследок сделав важный вывод по итогам конкурса – в Департаменте просто «запланировали оставить и.о.». Однако эта реплика старейшины в протокол заседания внесена не была…

В состав конкурсной комиссии, утвержденной для отбора руководителя Центра публичной коммуникации, входит 14 человек. Если бы на заседаниях присутствовали все члены, набрать 8 голосов из 14 было бы намного проще, чем 8 из 9, и, безусловно, пропуски или прогулы некоторых депутатов повлияли на результаты конкурса. Хотя формально пропустившие заседание члены комиссии не понесут никакой ответственности.

Когда состоится третья часть конкурса на должность директора Центра коммуникации – пока неизвестно. При этом становится вообще непонятно, кто и на каких основаниях сегодня руководит ЦПКИ, а директор Департамента общественных коммуникаций заявляет, что не несет ответственности за предприятие, в котором нет официального директора.

Также много вопросов вызывает и позиция зама главы КГГА Марины Хонды по Центру. Именно Марина в 2018 возглавляла Департамент общественных коммуникаций и была инициатором создания новой коммунальной структуры, поэтому должна нести всю ответственность за свое детище. И в том, что сейчас запущенный Хондой «фрегат» явно сбивается с курса, можно разглядеть либо ее промах, либо соучастие во всем происходящем. Также можно предположить, что конкурс на должность директора ЦПКИ до сих пор не проведен именно по ее воле. Потому что иначе получается, что депутаты Киевсовета настолько не уважают замглавы администрации, что прогуливают заседания, на которых должна решаться судьба ее детища.

«Капитал» отправил в Киевсовет и КГГА очередные запросы по поводу кадровых перестановок в ЦПКИ и проведения конкурса на должность его директора. А пока в Департаменте «соображают» нам с ответом, мы продолжаем следить за тендерами Центра коммуникации, обо всех «пикантных» подробностях которых будем сообщать и далее.