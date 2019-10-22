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Партия Трюдо снова победила на выборах в Канаде

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Партия Трюдо снова победила на выборах в Канаде

Либеральная партия премьер-министра Канады Джастина Трюдо победила на парламентских выборах, но не сможет сформировать правительство большинства. Об этом сообщила в понедельник национальная Избирательная комиссия.

По уточненным данным, либералы одержали верх в 158 из 338 округов, получив 33,2% голосов избирателей. Консервативная партия Канады заручилась поддержкой в 120 округах (34,3%). На третьем месте — «Квебекский блок», победивший в 32 округах (8,7%). За ними следуют Новая демократическая партия (24 округа, 15,5%) и Партия «зеленых» Канады (три округа, 6,1%). Народная партия Канады по итогам выборов лишилась в парламенте единственного мандата, который достался независимому кандидату.

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Всего в Канаде 338 избирательных округов — по числу мест в Палате общин (нижней палате парламента). Для формирования правительства большинства партии-победительнице необходимо выиграть выборы как минимум в 170 округах. Таким образом в стране по итогам нынешнего волеизъявления будет сформировано правительство меньшинства.

Канада, Джастин Трюдо
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