Украинцы не видят улучшения экономического положения в стране

Улучшения в экономическом положении в Украине за последние 12 месяцев увидели 18% украинцев, при этом почти половина населения не видит изменений, свидетельствуют результаты опроса социологической группы «Рейтинг».

Согласно данным социсследования, 18% опрошенных считают, что за последние 12 месяцев экономическое положение в стране улучшилось, 47% говорят, что не изменилось, 29% утверждают, что ситуация ухудшилась. Подобные оценки и по финансовому положению семей: 17% — ситуация улучшилась, 53% — не увидели сдвигов, 30% — отметили ухудшение.

В то же время 45% опрошенных верят, что в следующие 12 месяцев экономическое положение в Украине улучшится, 26% — считают, что не изменится, 15% — имеют негативные ожидания. Еще 15% затруднились с ответом.

В годовой динамике во всех сферах заметна положительная динамика оценки. Больше всего положительных изменений опрошенные увидели в состоянии дорог — почти 40% отметили улучшение. Положительные сдвиги в курсе национальной валюты отметили 31% респондент. В ситуации со свободой слова и демократии улучшения увидели 23%.