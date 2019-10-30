В ближайшие дни в Украине ночные морозы и местами дожди

В Украине в среду осадки не прогнозируются, температура днем 3-8°, на Закарпатье, юге и востоке страны 9-13°.

Об этом сообщили в Украинском гирдометцентри.

"Без осадков, Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура днем 3-8°, на Закарпатье, юге и востоке страны 9-13° — говорится в сообщении.

В Киеве и области осадков не ожидается. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. В столице температура днем 5-7° тепла, на Киевщине днем 3-8° тепла.

31 октября −1 ноября осадки тоже не прогнозируются. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла; в южной части и на Закарпатье ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла.

На Киевщине также без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

Согласно прогнозу синоптиков, 2 ноября без осадков, 3 ноября в западных, северных и местами центральных областях небольшой дождь.

Температура ночью 2 ноября 1-6° мороза, на востоке страны до 8° мороза, 3 ноября 0-6° тепла (в восточных областях 1-6° мороза); днем 4-10° тепла, 2 ноября на Закарпатье, Прикарпатье и юге страны, 3 ноября в западных, Винницкой области и южной части 7-13° тепла, на Закарпатье и Прикарпатье местами до 16°.

В столичном регионе 2 ноября без осадков, 3 ноября небольшой дождь. Температура ночью 2 ноября 0-5° мороза, 3 ноября 0-5° тепла; днем 4-9° тепла.