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Samsung выпустит новый смартфон со складывающимся экраном

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Samsung выпустит новый смартфон со складывающимся экраном

Samsung на внутренней конференции представил разработчикам концепцию нового складного смартфона. Как сообщает The Verge, названия у новинки пока нет. Нет информации и о том, когда смартфон будет запущен в производству и будет доступен покупателям.

По данным издания, речь идет о смартфоне, дисплей которого можно сложить пополам. Как заявил топ-менеджер компании Йонг Хю Сон, аппарат можно будет таким образом легко положить карман. «Он в принципе изменит представления о том, как можно использовать телефон», — добавил он. По словам топ-менеджера, смартфон будет компактным, но при этом будет воплощением последних идей Samsung.

Как отмечает The Verge, никаких технических данных на представлении концепта не сообщалось, а потому неясно, что Samsung изменил по сравнению с прошлогодними разработками. Новый смартфон был упомянут перед рассказом топ-менеджера о планах обновления интерфейса One UI.

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В начале сентября Bloomberg со ссылкой на свои источники сообщал о том, что Samsung в следующем году намерен представить новую модель со складным экраном. По данным агентства, новый смартфон будет тоньше и меньше представленного ранее Galaxy Fold, диагональ его экрана в разложенном виде составит 6,7 дюйма против 7,3 дюйма у предшественника.

Samsung
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