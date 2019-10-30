СБУ вывела из ОРДЛО «свидетеля преступлений террористов»

Служба безопасности Украины (СБУ) в результате проведения спецоперации вывела на подконтрольную украинской власти территорию бывшего представителя спецподразделения так называемого «Центра специальных операций МГБ ДНР».
«Мужчина стал свидетелем преступлений террористов, в том числе незаконного содержания и пыток пленных военнослужащих Вооруженных Сил Украины, а также противоправной деятельности российских спецслужб. Впоследствии он выразил готовность оставить ОРДО для предоставления украинским контрразведчикам этой информации», — сообщает пресс-центр СБУ в среду.
Так, правоохранители выяснили, что бывший участник незаконных вооруженных формирований (НВФ) не брал непосредственного участия в боевых действиях, не совершал других тяжких и особо тяжких преступлений. Отмечается, что структура т.н. т.н. МГБ ДНР была создана спецслужбами РФ и полностью ими контролируется.
«Суд, который учел предоставленную информацию и помощь следствию, освободил его от уголовной ответственности», — сказано в сообщении.
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