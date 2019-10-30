В Краматорске хотят построить больницу за €277 миллионов

Председатель Донецкой ОГА Павел Кириленко на инвестиционном форуме в Мариуполе презентовал проект многопрофильной больницы в Краматорске, стоимость проекта — 277 миллионов евро.
Об этом сообщает пресс-служба Донецкой ОГА.
«Павел Кириленко представил проект многопрофильной больницы в Краматорске, которая обеспечивала бы потребности севера области и смежных с Донецкой областей», — говорится в сообщении.
Как отметили в пресс-службе, Кириленко подчеркнул, что 277 млн евро в ультрасовременный комплекс с мощным оборудованием и штатом 1000 единиц медперсонала — такой проект сегодня выглядит амбициозной мечтой, но, как правильно говорилось на форуме, «каждое завтра начинается сегодня».
Напомним, что в Мариуполе Донецкой области 29 октября начался Первый инвестиционный форум по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского «RE: think. Invest in Ukraine».
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