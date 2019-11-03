В Японии начали составлять карту дождей на основе данных от автомобилей

Крупнейший японский автопроизводитель Toyota и частный портал о погоде Weathernews приступили к тестированию системы, позволяющей составлять карту дождей в реальном времени на основе данных о работе стеклоочистителей автомобилей в том или ином районе страны.

Как сообщает ТАСС, речь идет о машинах, имеющих соединение с интернетом. Компьютер считывает данные о включенных «дворниках», а также об интенсивности их работы. Полученная информация поступает на серверы Weathernews и практически сразу же становится доступной пользователям.

Портал собирает информацию о вероятности осадков и со своих станций наземного наблюдения и со спутника, но по ней не всегда можно точно определить наличие дождя, так как эти показания во многом совпадают с низкой облачностью. Фиксируемая же работа «дворников» исключает вероятность ошибки и повышает точность прогноза на будущее в том или ином районе.

Пока новая система проходит апробацию в Токио, Осаке и в префектуре Айти. В настоящее время лишь несколько моделей Toyota имеют постоянный доступ в интернет, однако при выведении все новых моделей на рынок компания будет использовать эту технологию и на них.

В Японии большое внимание уделяют прогнозам погоды. Некоторые крупные сети магазинов специально закупают эту информацию у частных сервисов. Это дает им возможность оценить объемы продаж, а также своевременно выставлять на полки зонтики и дождевики.