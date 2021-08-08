Температура в Японии впервые в этом году поднялась выше 40 градусов

Первый случай повышения температуры выше отметки в 40 градусов в 2021 году был зафиксирован в Японии в воскресенье, передает телеканал NHK.
В частности, в населенном пункте Тадзими префектуры Гифу столбик термометра на контрольной станции поднялся до отметки 40,6 градуса.
Кроме этого, температура выше 35 градусов была зафиксирована на 97 контрольных станциях по всей стране, а выше 30 градусов – на 556 станциях.
В связи с продолжающейся жаркой погодой эксперты призывают людей соблюдать меры предосторожности и пить больше воды.
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