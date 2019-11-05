С начала года в Украине 60 раз напали на журналистов

Национальный союз журналистов Украины зафиксировал 60 случаев применения физической силы в отношении журналистов с начала 2019 года. Об этом свидетельствуют результаты мониторинга индекса физической безопасности журналистов Украины, опубликованные во вторник пресс-службой союза.
«За 10 месяцев 2019 года были зафиксированы 60 случаев применения силы к журналистам», — говорится в исследовании. При этом 40% пострадавших среди журналистов — женщины. Самый высокий уровень физической агрессии в отношении сотрудников СМИ фиксируется в Киеве, Киевской и Одесской областях.
Глава союза журналистов Сергей Томиленко призвал власти к надлежащему реагированию на данные факты. «Каждые пять дней происходит инцидент с применением силы к журналистам. Мы и наши международные партнеры привлекаем внимание власти к тому, что это дикие цифры и они требуют надлежащего реагирования», — цитирует его пресс-служба союза.
Томиленко также напомнил, что ранее Международная федерация журналистов отнесла Украину к странам, где сотрудники СМИ находятся в опасности.
Союз журналистов опубликовал статические данные в преддверии запланированных на 6 ноября парламентских слушаний по вопросам физической безопасности журналистов. Глава Национального союза журналистов Украины назвал предстоящие слушания «историческим событием», так как это первое подобное мероприятие за последние десять лет.
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