Войти
В 2020 государство потратит 173 млрд на пенсии и 113 млрд на медицину
госфинансы
В 2020 государство потратит 173 млрд на пенсии и 113 млрд на медицину
Зеленский сменил главу Черкасской области
кадры
Зеленский сменил главу Черкасской области

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

резонанс
RSS

Левочкина переписывалась с Манафортом по поводу приватизации «Укртелекома»

724
Левочкина переписывалась с Манафортом по поводу приватизации «Укртелекома»

В 2010 году тогдашний нардеп от «Партии регионов» Юлия Левочкина договаривалась с американским политтехнологом и лоббистом Полом Манафортом об участии в схеме приватизации «Укртелекома».

Об этом свидетельствует переписка, оказавшегося в расследователей с OCCRP, пишет Слидство.инфо.

«Манафорт — давний игрок в американской политике и бизнесе и имеет связи по всему миру. Его отношения с Украиной тянутся еще с начала 2000-х. Кроме этого, он был вовлечен в президентскую кампанию Виктора Януковича в 2010 году», — пишут журналисты.

Указывается, что во время этой кампании Манафорт тесно сотрудничал с двумя украинскими политиками: депутатом Юлией Левочкиной и ее братом Сергеем Левочкиным, который стал главой администрации президента Януковича.

«Манафорт и Левочкин не теряли времени, планируя различные сделки. Об этом свидетельствуют тысячи электронных писем, которые оказались в OCCRP. Они подтверждают, что переписка между этими людьми продолжались десятилетиями. Через семь месяцев после победы Януковича на выборах Левочкина написала Манафорту о запланированной приватизации „Укртелекома“. Она предположила, что им удастся получить компанию по выгодной цене, поскольку они могут влиять на тендерный процесс», — сказано в публикации.

Приводится также цитата из письма Левочкиной Манафорту от 13 сентября 2010 года. Из нее понятно, что должность ее брата, как высшего чиновника в правительстве Януковича, может пригодиться.

«Мы можем влиять на условия аукциона. Таким образом, есть пространство для маневра», — написала Левочкина.

Она сообщила Манафорту, что они с братом могут «структурировать условия тендера» под себя, и даже не допустить к участию компании, в которых любое государство имело долю более 25 процентов.

«Мы можем подготовить компанию, которая будет участвовать в тендере», — написала она.

Читайте также: Wall Street Journal: советник Трампа хочет купить «Мотор Сич»

Отмечается, что в момент переписки, Манафорт восторженно ответил на электронное письмо Левочкиной.

«Я передал информацию соответствующим людям», — написал он 14 октября. «Завтра у нас с ними будет звонок. Я предложу провести встречу на следующей неделе. Цель встречи — собрать всех участников за одним столом, обсудить условия, предложения и следующие шаги».

В конце концов, 16 ноября 2010 Манафорт написал Левочкиной, что не сможет обеспечить финансирование покупки «Укртелекома», несмотря на «давление» на потенциальный источник финансирования в Китае.

Укртелеком, Юлия Левочкина, Пол Манафорт
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 5 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Виктор Небоженко
Виктор Небоженко
политолог

Что сильнее – смех над политиком или страх перед ним?

Неважно, кто кому «выбил зуб» в Офисе президента Зеленского – Глава Офиса президента Богдан или начальник СБУ Боканов. Это неудивительно, ведь здание на Банковой 11 – загаженное, коррумпированное и погружено в вечные политические интриги. Там любой человек превращается в политического урода. Неприятно другое, то что общественное мнение и СМИ сразу же поверило в эту «драку». И не потому, что оно такое наивное и ждет сенсаций вместо серьезной работы наших новых политиков. А потому, что уже не надеется, не верит нынешней власти, смеется с нее, а соответственно, не боится ее.
Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Соблазн и пределы политики монетизированного бюджетного дефицита

Над состоявшимся в октябре ежегодным собранием Международного валютного фонда висела туча уныния. На фоне синхронного замедления темпов роста в мировой экономике целый ряд внезапных событий может вызвать откровенную рецессию. Из-за чего она может произойти?
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

«Крест» украинской экономики

Дальнейшая динамика обменного курса полностью зависит от поведения спекулянтов-нерезидентов. Если, по какой-либо причине, они захотят зафиксировать свою прибыль (например, вероятный мировой финансовый кризис, или ухудшение внешнеэкономической конъюнктуры, или политическая нестабильность в Украине) и начнут выводить валюту из Украины – произойдет резкая девальвация гривны.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016