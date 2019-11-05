Левочкина переписывалась с Манафортом по поводу приватизации «Укртелекома»

В 2010 году тогдашний нардеп от «Партии регионов» Юлия Левочкина договаривалась с американским политтехнологом и лоббистом Полом Манафортом об участии в схеме приватизации «Укртелекома».
Об этом свидетельствует переписка, оказавшегося в расследователей с OCCRP, пишет Слидство.инфо.
«Манафорт — давний игрок в американской политике и бизнесе и имеет связи по всему миру. Его отношения с Украиной тянутся еще с начала 2000-х. Кроме этого, он был вовлечен в президентскую кампанию Виктора Януковича в 2010 году», — пишут журналисты.
Указывается, что во время этой кампании Манафорт тесно сотрудничал с двумя украинскими политиками: депутатом Юлией Левочкиной и ее братом Сергеем Левочкиным, который стал главой администрации президента Януковича.
«Манафорт и Левочкин не теряли времени, планируя различные сделки. Об этом свидетельствуют тысячи электронных писем, которые оказались в OCCRP. Они подтверждают, что переписка между этими людьми продолжались десятилетиями. Через семь месяцев после победы Януковича на выборах Левочкина написала Манафорту о запланированной приватизации „Укртелекома“. Она предположила, что им удастся получить компанию по выгодной цене, поскольку они могут влиять на тендерный процесс», — сказано в публикации.
Приводится также цитата из письма Левочкиной Манафорту от 13 сентября 2010 года. Из нее понятно, что должность ее брата, как высшего чиновника в правительстве Януковича, может пригодиться.
«Мы можем влиять на условия аукциона. Таким образом, есть пространство для маневра», — написала Левочкина.
Она сообщила Манафорту, что они с братом могут «структурировать условия тендера» под себя, и даже не допустить к участию компании, в которых любое государство имело долю более 25 процентов.
«Мы можем подготовить компанию, которая будет участвовать в тендере», — написала она.
Отмечается, что в момент переписки, Манафорт восторженно ответил на электронное письмо Левочкиной.
«Я передал информацию соответствующим людям», — написал он 14 октября. «Завтра у нас с ними будет звонок. Я предложу провести встречу на следующей неделе. Цель встречи — собрать всех участников за одним столом, обсудить условия, предложения и следующие шаги».
В конце концов, 16 ноября 2010 Манафорт написал Левочкиной, что не сможет обеспечить финансирование покупки «Укртелекома», несмотря на «давление» на потенциальный источник финансирования в Китае.
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