США вводят безвиз для Польши с 11 ноября

Граждане Польши с 11 ноября смогут без виз путешествовать в США на срок до 90 дней.

Такое решение в среду проинформировала президента Польши посол США в РП Джорджетт Мосбахер, сообщает Укринформ.

«Госпожа посол сообщила мне, что сегодня в Вашингтоне будет официально объявлено: Польша принята в безвизовую программу. Безвизовые поездки в США на период до 90 дней с туристической и бизнес-целью будут возможны с 11 ноября, то есть через несколько дней», — заявил Дуда во время брифинга для СМИ.

Он поблагодарил президента США Дональда Трампа, который год назад пообещал Дуде присоединить Польшу к безвизовой программе перед завершением своей первой каденции на президентском посту.

Безвизовый режим между Польшей и США будет введен символически 11 ноября — в День независимости РП.

На интернет-странице посольства США в Польше размещена детальная инструкция о том, как граждане Польши смогут воспользоваться безвизовым режимом.

Как известно, Польша была одной из последних стран ЕС, относительно которой существовал визовый режим поездок в США.

Согласно миграционному законодательсту США, безвизовый режим предоставляется в случае, если количество отказов в выдаче виз гражданам данной страны не будет превышать 3%.