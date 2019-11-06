Эрдоган заявил о задержании жены, сестры и зятя аль-Багдади

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в среду, что турецкие силы задержали жену, сестру и зятя ликвидированного главаря террористической группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади. Выступление президента транслировал телеканал NTV.

«Мы поймали и его жену, и сестру, и зятя. Я говорю это сегодня впервые. Мы поймали их на сирийской территории», — сказал Эрдоган.

Напомним, что президент США Дональд Трамп сообщил о смерти лидера террористической организации 27 октября. Американские военные, пояснял тогда Трамп, загнали его в тупиковый тоннель, где он подорвал пояс смертника. Трамп поблагодарил за помощь в операции Россию, Турцию, Сирию и Ирак.

В минувший вторник СМИ сообщили, что в Сирии задержаны Расмия Авад - старшая сестра аль-Багдади, ее муж, а также невестка и пятеро детей.