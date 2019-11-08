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Апелляционный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко в Харькове

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Апелляционный суд подтвердил незаконность возвращения имени маршала Жукова проспекту Григоренко в Харькове

Второй апелляционный административный суд в пятницу рассмотрел апелляцию Харьковского горсовета на решение суда первой инстанции о признании незаконным возвращению проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

«Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции из-за процессуальных нарушений — окружной административный суд рассматривал это дело в порядке упрощенного производства, без вызова сторон, хотя не имел права этого делать. Кроме того, апелляционный суд принял новое решение — такое же по сути, которое с сегодняшнего дня вступило в силу», — сказал корреспонденту агентства Интерфакс-Украина депутат Харьковского горсовета Игорь Черняк, оспаривавший законность переименования проспекта Григоренко.

Он сообщил также, что в пятницу суд огласил лишь вступительную и резолютивную часть решения.

По словам Черняка, решение апелляционного суда может быть обжаловано в кассационном порядке.

Как сообщалось, 5 сентября Харьковский окружной административный суд удовлетворил административный иск, поданный депутатом горсовета Игорем Черняком, депутатом облсовета Дмитрием Булахом, депутатом Верховной рады VIII созыва Андреем Билецким, а также Харьковской терорганизацией «Блока Петра Порошенко «Солидарность», Харьковской облорганизацией «ВО «Свобода» и политической партией «Демократична Сокира» и отменил решение горсовета о возвращении проспекту Григоренко имени Жукова.

В мотивировочной части документа указано, что при принятии решения горсовета была нарушена процедура, в частности не было проведено общественное обсуждение предлагаемого переименования проспекта. Кроме того, горсовет не предоставил суду доказательств того, что проект решения был обнародован не позже, чем за 20 дней до проведения сессии, как того требует законодательство.

10 сентября городской голова Харькова Геннадий Кернес заявил, что на решение суда первой инстанции будет подана апелляция.

В мае 2016 года глава Харьковской облгосадминистрации Игорь Райнин подписал распоряжение «О переименовании ряда объектов топонимики г.Харькова» в рамках закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрете пропаганды их символики». Оно, в частности, предусматривало переименовании станции метро «Маршала Жукова» во «Дворец спорта», а одноименного проспекта — в проспект Петра Григоренко (советского генерала, правозащитника, выступавшего в защиту крымских татар и других депортированных народов).

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8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Г.Жукова и убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку «Все для перемоги», установленную там проукраинскими активистами в сентябре 2014 года.

В тот же день мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке обеих петиций и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы их реализовать, если они наберут необходимое количество голосов. В течение 9 мая обе петиции набрали более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

19 июня Харьковский городской совет вернул проспекту Петра Григоренко имя маршала Жукова. В поддержку такого решения проголосовали 59 депутатов, против — 13.

Харьков, Георгий Жуков
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