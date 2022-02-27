Харьков остается под полным контролем Украины

Контроль над Харьковом находится под полным контролем Украины, в городе работают Вооруженные силы Украины, Нацполиция, подразделения Территориальной обороны, сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

«Контроль над Харьковом полностью наш! Работают ВСУ, Нацполиция, Тероборона, идет полная зачистка города от врага. Российский враг — совершенно деморализован. Непосредственно в Харькове, бросая посреди дороги вражескую технику, украинским войскам сдаются целые группы по 5-10 человек. Как только видят хотя бы одного представителя ВСУ — сдаются», — написал Синегубов в телеграмме в воскресенье.

Он отметил, что Чугуев Харьквоской области также находится под полным контролем ВСУ и украинские флаги установлены на всех админпомещениях.

«Наступление российского агрессора продолжается в Липецком направлении, Волчанском и Белгородском. Фиксируем отдельные колонны русской техники. Вооруженные силы Украины на своих позициях ведут активную борьбу... Харьковщина — это Украина», — подытожил Синегубов.