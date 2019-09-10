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Суд Харькова признал незаконным возврат проспекту имени Жукова

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Суд Харькова признал незаконным возврат проспекту имени Жукова

Харьковский окружной административный суд признал переименование проспекта Петра Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова незаконным.

«Признать противоправным и отменить решение Харьковского городского совета Харьковской области 27 сессия 7 созыва от 19 июня 2019 № 1667/19 «О рассмотрении электронной петиции», — омтечается в Едином реестре судебных решений.

Весь судебный сбор суд решил взыскать с Харьковского горсовета. Решение суда обнародовали 9 сентября.

Напомним, что 19 июня горсовет вернул проспекту Григоренко имя Жукова.

В тот же день с иском в Харьковский окружной админсуд обратился представитель нардепа Андрея Белецкого, который просит отменить решение горсовета. С заявлением в полицию после решения горсовета обратился депутат городского совета Игорь Черняк.

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В 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации проспект Маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко.

8 мая 2019 на сайте горсовета были зарегистрированы электронные петиции с требованием вернуть проспекту и станции метро имя маршала Жукова.

Мэр Харькова Геннадий Кернес заявил о поддержке петиций и призвал их поддержать и местных жителей.

Харьков, Георгий Жуков
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