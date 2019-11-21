Правительство собирается ввести электронные доверенности

В Украине собираются ввести электронные доверенности. Об этом у себя в Facebook написал министр Кабинета Министров Дмитрий Дубилет.

«Мы планируем запустить для граждан крутезную штуку — электронные доверенности.. представьте себе, что вы оформляете у нотариуса доверенность. И вот, кроме того, что он вам дает ее на стандартном бумажном бланке, он также вам присылает pdf-файл (по почте, в Мессенжер, на флешке — не важно) со своим наложенной электронной подписью», — рассказал чиновник.

По его мнению, это очень удобно. Если нужно срочно передать доверенность в другой город (или даже просто в другой район).

«И вместо того, чтобы передавать бумажный бланк по почте или ехать куда-то, вы просто сбрасывает ее, кому нужно, по почте или в Мессенжер! ... если нужно передать доверенность на авто, на представительство в суде, на недвижимость, на бизнес ... Во всех этих случаях электронный файл передавать удобнее, особенно, если вопрос срочный!», — отметил он

Кроме удобства, естьи еще одно важное преимущество. Файлы с е-подписями более безопасны. Ведь часть случаев рейдерства случаются именно из-за поддельных бланков доверенностей.

«Возможно, в какой-то момент Минюст примет, что для рисковых операций бумажные доверенности не подходят, а система будет принимать только электронные. Это будет еще один шаг в борьбе с рейдерством», — написал Дубилет.

Также он расскзаал, что для внедрения этого решения уже все готово.

«У нотариусов и так есть е-подпись, они и сейчас могут накладывать ее в пару кликов на любые файлы. Нужно только изменить пару строк в законах и позаконке. Именно этим мы сейчас с Минюстом и Нотариальной палатой и занимаемся», — рассказал министр.

При этом он уточнил, что электронные доверенности (по крайней мере, на первом этапе) будут только в дополнение к бумажным.

«Я надеюсь, что мы сможем подать закон в Парламент в ближайшие недели. Как только закон будет принят, электронные доверенности должны заработать уже на следующий день», — заявил Дубилет.