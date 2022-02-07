Дмитрий Дубилет подтвердил, что имел доступ к програмному коду Monobank

После появившейся информации о предстоящем судебном разбирательстве и возможном аресте активов Дмитрия Дубилета в международных судах, последний сегодня на своей ФБ странице опубликовал по его мнению информацию, что против него ведется информационная кампания.

В обращении Дмитрий Дубилет не предоставил ни одного существенного доказательства о юридической чистоте своих проектов, какие либо патенты или права на интеллектуальную собственность, ограничившись ссылкой на заявление Тигипко об отсутствии претензий. При этом Сергей Тигипко и его банк Универсал не имеют интеллектуальных прав на Монобанк, а являются партнерами, соответственно не имеют право вообще предъявлять какие либо претензии, отмечает УНН.

Как утверждает и признаёт сам Дмитрий Дубилет Монобанк создавался совместно с партнерами, а не лично им. Но спустя какое то время он создал проект сам с нуля, при этом утверждая, что не использовал ни строчки програмного кода Монобанка, подобное заявление с его стороны лишний раз подтверждает, что доступ к програмному коду все таки у него был.

«Я не взял ни строчки кода из монобанка. Я не нанимал ни одного сотрудника из моно. При этом, конечно, базовые продукты и сервисы — карты, платежи, выписка и многое другое — у нас совпадает с тем, что вы найдете во многих других необанках, от Революта и Monzo до monobank и Sportbank», — пишет он.

«Что дальше?», — задал вопрос Дмитрий Дубилет и ответил, что готов общаться с Монобанком по данной вопросу, тем самым фактически подтвердил, что вопросы для обсуждения есть.