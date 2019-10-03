В Украине запускают систему, которая позволит снизить коррупцию на таможне

В Украине запускается система, которая позволит чуть снизить коррупцию на таможне. ИТ-решение обошлось государству в 1 грн. Об этом у себя в Фейсбук сообщил министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

Он отметил, что решение было вчера проголосовано на Кабмине, его рассчитывают запустить в течение недели.

«В Украине есть интересная практика. Всякие силовые ведомства (СБУ, ДБР, МВД и т.д.) могут присылать таможенникам т.н. ориентировки, которые обязывают их досматривать грузы «подозрительных» компаний.

Часто это способ банального вымогательства взяток. Ведь любая остановка груза — это прямые убытки для бизнеса. Особенно, если эти досмотры идут сплошняком, пока эту ориентировку не снимут.

Самое удивительно, что чуть ли не любой СБУшник, скажем, из Житомирской области, может прислать такую ориентировку на, скажем, киевскую компанию, которая везет груз через Львовскую таможню. Часто эти ориентировки могут быть совершенно беспочвенны, со ссылкой на какие-то «левые» уголовные дела.

Мы запускаем достаточно простое решение. На базе iDoc мы создали единый бизнес-процесс. Силовики смогут подавать ориентировки только в электронной форме, по заданной форме с согласованием заданных людей в центральном офисе. И на стороне таможни такие запросы будут приниматься только из этого процесса.

Мы рассчитываем, что это приведет к резкому снижению таких запросов. А те запросы, которые все же будут приходить, будут тщательно анализироваться централизовано, насколько они имеют основания, а также как скоро их можно снимать, — написал Дубилет.

Он отметил, что решение мы запустили на базе iGov / iDoc. И напомнил, что iGov — это волонтерский проект, с которым его команда когда-то стучалась во все правительственные двери. Теперь же государство взяло за 1 грн себе на баланс iDoc (документооборот, созданный на базе iGov) и может запускать подобные проекты за пару недель и бесплатно.