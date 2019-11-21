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Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР

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Горбачев прокомментировал слова Путина о причинах распада СССР

Бывший президент СССР Михаил Горбачев ответил на слова российского лидера Владимира Путина об экономических причинах распада СССР, отметив, что на тот момент усовершенствования требовали отношения между союзными республиками. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Серьезные (доводы, —Ред) состоят в том, что нужно было демократизировать и реформировать отношения. Вот этого не было сделано. Поэтому я не знаю, что дальше будет, должны разобраться народы», — заявил он.

По словам Горбачева, у союзных республик возникло свое государственное понимание, и со сложившейся ситуацией нужно было считаться. Однако это не всегда учитывалось, добавил бывший советский лидер.

По его мнению, тогда нужно было усовершенствовать отношения внутри страны. Горбачев предложил прочитать наработки комиссии, которую он возглавлял, где говорилось, «каким должен быть новый Союз».

Горбачев считает, что в настоящее время все республики, входившие в состав СССР, могут и должны вести диалог. «Не надо нагромождать ни с той стороны, ни с другой. Надо помнить историю нашу, она общая. И мы защищали ее вместе, и сейчас можем и должны вести дела», — заключил он.

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Владимир Путин сделал заявление о том, что Советский Союз распался из-за неэффективной экономической политики, накануне, 20 ноября, во время пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!». «В основе лежит, конечно, очень неэффективная экономическая политика СССР, которая привела фактически к коллапсу в социальной сфере», — пояснил президент.

Путин отметил, что результаты неэффективной экономики в Союзе сказались и на политической сфере. По его мнению, результаты распада СССР оказались гораздо хуже того, что граждане могли предсказать.

Владимир Путин, СССР, Михаил Горбачев
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Комментарии (1)
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Mishail Zolotushin
Mishail Zolotushin 1 час 15 минут назад

сесесер- це штучне утворення, яке трималось на імперських штиках. "Росия тюрма народов"- В.И. Ленин.

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