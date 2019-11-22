Рядом с пляжем Одессы сел на мель танкер, его экипаж эвакуировали водолазы

Одесские спасатели сняли с борта танкера «Дельфи», который лег на мель рядом с городским пляжем Одессы, двух членов экипажа и капитана. Хотя оказывать им помощь мешает позиция судовладельца, запретившего экипажу покидать борт судна и подавать сигнал SOS.
Об этом сообщили Укринформу в оперативном штабе аварийно-спасательной операции танкера «Делфи» Одесской ОГА.
«На месте происшествия начата спасательная операция. На борт лежащего танкера проникли водолазы, которые сняли двух членов экипажа с судна несмотря на их волю. Это — старший механик и матрос танкера. Около 14.40 минут сняли с борта и капитана», — отметили морские спасатели.
С моря на городской пляж доносится запах нефтепродуктов, вытекающих из корпуса танкера, который, возможно, был разрушен при столкновении с волноломом, а также из бочек, снесенных волнами с палубы судна.
Однако принимать меры для предотвращения загрязнения Черного моря мешает позиция судовладельца. Он запретил экипажу подавать сигнал SOS, не позволяет спасательным службам начинать аварийно-спасательные операции.
Танкер, налетевший на мель, спущен на воду в 1974 году в Болгарии. До 2010 года ходил под флагом Украины с портом приписки Одесса. Сейчас владельцем судна числится компания Atenia Holding Ltd, а порт приписки — Джурджулешты.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016