Рядом с пляжем Одессы сел на мель танкер, его экипаж эвакуировали водолазы

Одесские спасатели сняли с борта танкера «Дельфи», который лег на мель рядом с городским пляжем Одессы, двух членов экипажа и капитана. Хотя оказывать им помощь мешает позиция судовладельца, запретившего экипажу покидать борт судна и подавать сигнал SOS.

Об этом сообщили Укринформу в оперативном штабе аварийно-спасательной операции танкера «Делфи» Одесской ОГА.

«На месте происшествия начата спасательная операция. На борт лежащего танкера проникли водолазы, которые сняли двух членов экипажа с судна несмотря на их волю. Это — старший механик и матрос танкера. Около 14.40 минут сняли с борта и капитана», — отметили морские спасатели.

С моря на городской пляж доносится запах нефтепродуктов, вытекающих из корпуса танкера, который, возможно, был разрушен при столкновении с волноломом, а также из бочек, снесенных волнами с палубы судна.

Однако принимать меры для предотвращения загрязнения Черного моря мешает позиция судовладельца. Он запретил экипажу подавать сигнал SOS, не позволяет спасательным службам начинать аварийно-спасательные операции.

Танкер, налетевший на мель, спущен на воду в 1974 году в Болгарии. До 2010 года ходил под флагом Украины с портом приписки Одесса. Сейчас владельцем судна числится компания Atenia Holding Ltd, а порт приписки — Джурджулешты.