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Потерпевший крушение танкер Delfi залил одесский пляж нефтью

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Потерпевший крушение танкер Delfi залил одесский пляж нефтью

Содержание нефтепродуктов в воде на месте аварии танкера Delfi близ Одессы превысило норму в 157 раз, сообщил и.о. главы Государственной экологической инспекции Украины Егор Фирсов на своей странице в Facebook.

«По состоянию на сейчас ситуация не является критической, но рекомендую отказаться от купания в море. Нашими специалистами установлено превышение содержания в эпицентре события нефтепродуктов в 157 раз. Инспекторы сейчас работают на месте и продолжают мониторинг загрязнения в пределах своих полномочий и зоны ответственности», — написал он.

Вдоль берега растянули сорбирующие боны, уточнил Фирсов, однако предпринять более эффективные меры невозможно из-за шторма.

«Как только шторм утихнет, боны установят вокруг аварийного буксира, чтобы избежать распространения пятен горюче-смазочных материалов в море. Получив доступ к судну, специалисты смогут провести обследование и установить более точные показатели загрязнения», — сообщил он.

Также была установлена информация о потерпевшем крушение судне. Это рейдово-портовый нефтеналивной плавбункеровщик болгарского проекта 585. Его длина 59 метров, ширина — 10 метров, грузоподъемность 1565 тонн. Известно, что владелец судна «Фактор групп лимитед» зарегистрирован в Харькове и принадлежит Джавадову Шамсаддину Али Оглы, проинформировал Фирсов.

Напомним, что в Одесском заливе потерпел бедствие танкер Delfi под флагом Молдовы, который сорвало с якоря.

Как пояснила Администрация морских портов Украины, изначально указанное судно находилось в нейтральных водах и не подавало заявок на вход в Одесский или «Южный» морские порты. Но позже оно подало сигнал о том, что терпит бедствие, без топлива, с неработающим двигателем. В связи с этим спасательно-координационный центр «Одесса» принял сигнал и начал принимать меры, направленные на ликвидацию аварийной ситуации. С судовладельцем была согласована буксировка танкера для постановки к свободному причалу в порту «Очаков».

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В ночь на 22 ноября Delfi удалось закрепиться якорем на расстоянии около одной мили от берега в районе пляжа «Дельфин». Однако, по данным АМПУ, в 5:00 медленный дрейф возобновился.

Вечером 22 ноября спасателям удалось эвакуировать с судна трех членов экипажа. Они были госпитализированы, врачи сообщили о переутомлении и переохлаждении.

Одесса, танкер, Delfi
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