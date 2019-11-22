Гончарук заверил, что Приватбанк не вернут Коломойскому

Премьер-министр Алексей Гончарук во время выступления в Королевском институте по международным делам Chatham House в Лондоне попытался убедить аудиторию, что олигархи не имеют влияния на правительство и президента Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на выступление премьераю
«У нас есть очень четкое понимание, у меня, у президента, у правительства, что дело Приватбанка показательное в отношении Украины для всего мира. Поэтому, конечно, мы стоим на том, что ни этот банк, ни средства с него не могут быть возвращены предыдущим акционерам», -заверил он.
Премьер также пояснил, каким образом власть «работает» с частными интересами в экономике. Это, в частности, сохранение независимости Нацбанка, борьба с монополиями, приватизация госпредприятий, реформа судебной системы.
Напомним, 22 ноября стало известно, что украинская власть может запретить возвращение банков владельцам на законодательном уровне — такое условие выдвинул МВФ.
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