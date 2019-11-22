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Гончарук заявил о тотальном отсутствии коррупции на топ-уровне
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Гончарук заявил о тотальном отсутствии коррупции на топ-уровне

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Гончарук заявил о тотальном отсутствии коррупции на топ-уровне

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что на данный момент в Украине абсолютно нет коррупции на высшем уровне.

«Сегодня в Украине абсолютно нет коррупции на топ-уровне. Совсем скоро, уверен, коррупции не будет на всех уровнях. У нас сегодня хорошие макроэкономические показатели, уменьшается уровень инфляции, с каждым годом улучшаются показатели в рейтингах авторитетных международных агентств», — написал он на своей странице в социальной сети Facebook, по результатам участия в первом Инвестиционном саммите ЕБРР для стран-членов Восточного партнерства в Лондоне.

Также премьер отметил, что приватизация — это уже не проблема Украины, а возможность, которую правительство намерено использовать.

«До конца года мы направим на малой приватизации 500 госпредприятий. На этой неделе мы уже передали более 330 объектов на приватизацию. Это рекордное количество за время независимости Украины! А уже в начале декабря мы представляем инвесторам в Лондоне первый список предприятий в рамках «Road Show», — констатировал он.

Кроме того, Гончарук отметил, что в 2020 году правительство начнет большую приватизацию.

«Уверен в этом направлении у нас будет много хороших инвестиционных историй. Например, с приватизацией государственного «Центрэнерго», — добавил премьер.

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Комментируя вопрос концессии, Гончарук подчеркнул, что правительство серьезно настроено на государственно-частное партнерство.

«Два пилотных проекта — морские порты „Ольвия“ и „Херсон“ уже на прозрачных конкурсах. Сейчас готовим еще 10 государственных активов на концессию», — сообщил премьер.

коррупция, Алексей Гончарук
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