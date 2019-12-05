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Украинцы хотят в ЕС и не хотят в союз с Россией и странами СНГ

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Украинцы хотят в ЕС и не хотят в союз с Россией и странами СНГ

53% граждан уверены, что Украина должна в перспективе присоединиться к Европейскому Союзу, Евразийский экономический союз с Россией, Беларусью и Казахстаном выбирают 13%.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии 4-19 ноября.

«Внешнеполитическая ориентация на Россию существенно упала после аннексии Крыма, а особенно — после военной агрессии России на Донбассе. При этом большинство из тех, кто возлагал надежды на присоединение к союзу с Россией, перешли в ряды тех, кто считает, что Украине не нужно присоединяться ни к Европейскому, ни к Евразийскому союзу», — отмечается в исследовании.

Тех, кто считает, что не стоит идти ни в один союз — 24%.

Больше всего ориентация на ЕС поддерживается в Западном (71%) и Центральном (60%) регионах. В Южном регионе 32% поддерживают ориентацию на ЕС и столько же — 31% — считают, что Украине не стоит присоединиться ни к Европейскому, ни к Евразийскому союзу, а 24% предпочитают Евразийский союз с Россией.

Похожая ситуация и на Востоке: 34% за Европейский союз, 30% — за неприсоединение ни к одному из союзов, а 27% — поддерживают ориентацию на Евразийский союз.

Стоит отметить, что накануне парламентских выборов, желание в перспективе присоединиться к ЕС озвучивали 60,7% граждан, в экономический союз с Россией хотели 7,9%, не хотели в будущем присоединиться ни к одному союзу 23,1%.

Больше всего сторонников европейской интеграции среди избирателей партии «Европейская солидарность» — 90% и «Слуга народа» — 54%.

В то же время 60% избирателей «Оппозиционной платформы — За жизнь» считают, что Украине следует присоединиться к Евразийскому союзу с Россией, Беларусью и Казахстаном, и только 8% поддерживают ориентацию на ЕС.

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По мнению украинцев, больше всего мешают Украине стать членом ЕС проблемы с коррупцией (44%), недостаточный экономическое развитие Украины (40%) и низкий уровень жизни населения (34%). Войну на Донбассе в этом контексте указали 20% опрошенных.

Среди того, что Европейский Союз должен сделать для ускорения реформ в Украине, — 22% называют «больше давить на украинскую власть в вопросе реформ», 15% — «более открыто противостоять России», 14% — «проявлять больший интерес к защите украинской границы и предоставить Украина оружие» и 13% — «больше поддерживать украинскую талантливую молодежь».

ЕС, опрос
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