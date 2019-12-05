США обещают Зеленскому мощную поддержку на «нормандской» встрече

Соединенные Штаты Америки поддерживают позицию Украины на предстоящей встрече лидеров "нормандского формата«в Париже.
Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в комментарии журналистам, сообщает Укринформ.
«США поддерживают позицию Украины на переговорах в нормандском формате, которые должны начаться в понедельник. Вина Российской Федерации в том, что ее действия привели к началу войны, которая длится уже пятый год, очевидна. То есть Россия должна предпринять шаги к тому, чтобы разрешить эту ситуацию», — отметил дипломат.
Он подчеркнул, что впервые за три года лидеры нормандской четверки проведут встречу, и, по его словам, это является возможностью для России согласиться вывести свои войска и вернуть оккупированную часть Донбасса под контроль Украины.
«На переговорах в понедельник президент Зеленский будет иметь нашу мощную поддержку», — заверил Тейлор.
Как сообщалось, встреча лидеров стран «нормандского формата» — Украины, России, Франции и Германии — запланирована на 9 декабря в Париже.
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