Милованов подсчитал потери экономики Украины от агрессии РФ

Министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов обнародовал статистику о потерях украинской экономики от агрессии Российской Федерации и оценку остаточной стоимости объектов недвижимого государственного имущества на неподконтрольных территориях Донбасса и в аннексированном Россией Крыму.
«Прямые потери в 2014-2015 годах составили 15-20% ВВП. По оценкам, общие потери составляют от $50 до $150 млрд (например, Андерс Аслунд (аналитик Atlantic Council — Ред.) дает оценку в 100 млрд)», — написал Милованов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.
Он также сообщил, что оценка остаточной стоимости объектов недвижимого госимущества на неподконтрольных украинскому правительству территориях — Крым и отдельные районы Донбасса — составляет около 85 млрд грн.
Министр уточнил, что на территории АР Крым и г.Севастополя зарегистрировано 57,7 тыс. объектов недвижимого государственного имущества остаточной стоимостью 46 млрд грн; На территории Донецкой области — почти 120 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 33 млрд грн; На территории Луганской области — почти 70 тыс. объектов недвижимого госимущества остаточной стоимостью 23 млрд грн.
«По оценкам Фонда государственного имущества, около 70% государственных активов на территории Донецкой и Луганской областей расположены на неподконтрольных территориях», — добавил Милованов.
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