В Украине с сегодняшнего дня новая таможня

8 декабря обновленная таможенная служба, которая пришла на замену Государственной фискальной службы, официально начала свою работу.
Об этом сообщил глава таможни Максим Нефьодов в Facebook.
«Сегодня в 00:00 официально запустилась Новая таможня. Это еще только начало построения нового госоргана, который будет действительно работать для налогоплательщиков. Но нам удалось не допустить попадания более 500 наиболее „сомнительных“ руководителей в ряды новой Гостаможслужбы, сократить количество таможен с 26 до 16 и обеспечить почти незаметный для пользователей переход от одного госоргана к другому », - написал он 8 декабря.
Нефьодов рассказал, как происходил запуск и поблагодарил Государственную налоговую за помощь.
«Уже в 00:03 была оформлена первая экспортная декларация на груз в Аккермане, который зашел в 23:49 еще в ГФС. Ну и в полночь был оформлен первый рейс в Борисполе.
Всю ночь чатик руководства Гостаможслужбы напоминал улей. И.о. руководители таможен объезжали посты, чтобы убедиться, что проблем нет. В центральном аппарате была выведена на работу группа, которая разбирала все сложные случаи. Я благодарен команде, которая обеспечила этот запуск, вы реально молодцы!
Отдельная благодарность ИТ-департаменту за перекоммутацию системы по всей стране и Государственной налоговой службе за одновременный перевыпуск тысяч ЭЦП для наших сотрудников», — подчеркнул Нефьодов.
Нефьодов также отметил что в работе обновленной службы еще остаются отдельные случаи, которые требуют доработки и анонсировал конкурсы на новые должности в ГТС.
«Еще остаются точечные вопросы, которые разгребем за неделю — места доставки, отдельные случаи транзита, особенности работы железной дороги. Но в целом все хорошо, работаем дальше.
Сейчас в штат Гостаможслужбы переведены более 50% работников и этот процесс будет продолжаться в декабре. В декабре же стартуем конкурсы, чтобы заместить тех, кого увольняем», — заявил глава таможенной службы.
Напомним, ранее глава Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявлял, что с запуском новой таможни будут уволены более 500 наиболее одиозных работников таможни.
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