ЕС официально продлил санкции против России

Совет Европейского Союза в четверг официально согласовал ранее принятое политическое решение лидеров ЕС о продлении еще на полгода экономических санкций против России.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Евросоюза в четверг.

«Сегодня Совет (ЕС) продлил экономические санкции, направленные на конкретные отрасли российской экономики, до 31 июля 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы.

«Это решение принято после отчета президента Макрона и канцлера Меркель перед Европейским советом 12 декабря 2019 года о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связано решение о поддержке санкций. Учитывая то, что Минские соглашения выполняются не полностью, Европейский совет единогласно принял политическое решение об обновлении экономических санкций против России», — говорится в сообщении.

Далее формальное решение должно быть опубликовано в «Официальном вестнике» ЕС, после чего оно вступит в силу.

Срок действия нынешних санкций, которые были продолжены 27 июня нынешнего года, заканчивается 31 января 2020 года.

Экономические санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на действия России по дестабилизации в Украине с последующим усилением в сентябре 2014 года.