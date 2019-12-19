ЕС официально продлил санкции против России

Совет Европейского Союза в четверг официально согласовал ранее принятое политическое решение лидеров ЕС о продлении еще на полгода экономических санкций против России.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Совета Евросоюза в четверг.
«Сегодня Совет (ЕС) продлил экономические санкции, направленные на конкретные отрасли российской экономики, до 31 июля 2020 года», — говорится в сообщении пресс-службы.
«Это решение принято после отчета президента Макрона и канцлера Меркель перед Европейским советом 12 декабря 2019 года о состоянии выполнения Минских соглашений, с которыми связано решение о поддержке санкций. Учитывая то, что Минские соглашения выполняются не полностью, Европейский совет единогласно принял политическое решение об обновлении экономических санкций против России», — говорится в сообщении.
Далее формальное решение должно быть опубликовано в «Официальном вестнике» ЕС, после чего оно вступит в силу.
Срок действия нынешних санкций, которые были продолжены 27 июня нынешнего года, заканчивается 31 января 2020 года.
Экономические санкции были введены 31 июля 2014 года сроком на год в ответ на действия России по дестабилизации в Украине с последующим усилением в сентябре 2014 года.
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