Войти
В Украине уже 20 городов снизили тарифы на тепло
официально
В Украине уже 20 городов снизили тарифы на тепло
Зеленский направил в Раду новый закон о децентрализации
реформы
Зеленский направил в Раду новый закон о децентрализации

Читай
бесплатно!
Разделы

Экономика

энергетика
RSS

Украина и Россия начали подписание документов по транзиту газа

1 909
Украина и Россия начали подписание документов по транзиту газа

Министр юстиции Украины Денис Малюська в своем Facebook сообщил о том, что Киев и Москва начали подписывать документы, связанных с транзитом газа после 1 января. Он уточнил, что сам процесс пока не завершен.

О том, что процесс подписания документов «пошел», сообщил на своей странице в социальной сети и руководитель компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон. Ранее он же заявил о продолжении переговоров с российскими представителями в Вене с целью финализации всех договоренностей.

Читайте также: В Украине уже 20 городов снизили тарифы на тепло

Действующий контракт на транзит истекает 31 декабря. После длительных консультаций в Берлине и Минске «Нафтогазу» и «Газпрому» удалось согласовать условия и объемы транзитных поставок газа в европейские страны в 2020 году.

В соответствии с документом новый контракт должен быть подписан на пять лет, а объем транзита составит 225 млрд куб. м. Соглашение предусматривает сокращение поставок. В 2020 году их объем достигнет 65 млрд куб. м, а затем будет составлять по 40 млрд куб

транзит газа
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (1)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий
dima fdhdfh
dima fdhdfh 15 часов 38 минут назад

Качественный секс залог крепких отношений и крепкого здоровья обоих партнеров, и теперь есть средство которое изменит вашу сексуальную жизнь раз и навсегда, это реально секрет мужского величия (опробовал лично и всем советую попробовать хоть раз), порадуй себя и её на новый год, вот все описано подробно ---- https://blu.vn/sexmen

0

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 30 декабря 2019
Воскресенье, 29 декабря 2019
Суббота, 28 декабря 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Антон Поляков
Антон Поляков
Народный депутат Украины

Коли та як новітні технології допоможуть зберегти державні кошти

Ще аж з 2014 року фіскальні служби та правоохоронці стали усе частіше говорити про те, що велика частина соціальної допомоги надходить громадянам, які не мають на неї права. Причиною цього є як шахрайство з боку отримувачів допомоги, так і численні помилки державних службовців, які безпосередньо відповідають за її призначення. Нажаль, Кабмін чомусь і досі не запровадив ефективний механізм контролю над соціальними виплатами. Хоча це могло б покласти край корупції у соціальних відомствах та припинити нецільове витрачання бюджетних коштів.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Как экономике Украины не попасть в идеальный шторм

Необходима проактивная экономическая политика, включающая вмешательство «сверху» и сфокусированность на экспорте. Экспортный рост необходим, такая модель в послевоенной истории приводила к успеху страны догоняющего развития. Начиная с экспорта сырья, перенаправляя часть ренты от экспорта сырья в технологический инновационный сектор в рамках промполитики, нужно постепенно перейти к высокотехнологичному экспорту.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Латифундисты лоббировали, лоббировали…

Публичные битвы вокруг «Закона о земле», как политические – в парламенте, так и рукопашные – под его стенами, составляют лишь небольшую надводную часть айсберга земельной реформы. И если для ряда младореформаторов открытие рынка земли сельхозназначения является окончанием периода государственной собственности, а значит, и государственной ответственности (иногда – безответственности), то для отечественного агросектора это будет началом нового периода существования.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016