В СБУ обнародовали полный список освобожденных сегодня украинцев

Вследствие обмена удерживаемыми лицами между властями Украины и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. «ДНР» и «ЛНР», который прошел в воскресенье, 29 декабря, на КПВВ «Майорское» (Донецкая обл.), освобождены 76 украинцев — 12 военнослужащих и 64 гражданских.

«В результате обмена на Родину вернулись, в частности: 12 военнослужащих (трое из которых находились в местах лишения свободы на территории ОРДЛО с 2015 года); 64 гражданских (семнадцать из которых удерживались с 2015-2016 годов)», — отмечают в СБ Украины.

Согласно обнародованной на сайте СБ Украины информации, среди освобожденных в ходе обмена 12 украинских военных:

1. Воскобойник Владимир Владимирович;

2. Геймур Александр Юрьевич;

3. Глондар Сергей Викторович;

4. Деев Иван Анатольевич;

5. Дуванов Ким Владимирович;

6. Евтушок Юрийц Александрович;

7. Жемелинский Василий Леонидович;

8. Иванчук Сергей Александрович;

9. Кориньков Александр Александрович;

10. Пантюшенко Богдан Валерьевич;

11. Пундор Борис Иосифович;

12. Фурсов Роман Викторович.

Также в ходе состоявшегося обмена свободу обрели 64 гражданских, удерживаемых на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей:

1. Алоян Эдуард Фарамазович;

2. Аникимов Виталий Андреевич;

3. Асеев Станислав Владимирович;

4. Багненко Лариса Александровна;

5. Батрак Дмитрий Владимирович;

6. Бражников Евгений Николаевич;

7. Бурцев Владимир Евгеньевич;

8. Буянов Виталий Александрович;

9. Воронина Виктория Олеговна;

10. Галазюк Олег Дмитриевич;

11. Гись Роман Владимирович;

12. Гончарова Татьяна Александровна;

13. Горбань Евгений Юрьевич;

14. Горбулич Татьяна Николаевна;

15. Губкина Ольга Михайловна;

16. Данильченко Александр Александрович;

17. Данильченко Владимир Александрович;

18. Деркач Василий Иванович;

19. Еременко Валентина Александровна;

20. Женчус Андрей Видмантасович;

21. Завальная Елена Юрьевна;

22. Завацкий Вадим Юрьевич;

23. Карачор Наталья Ивановна;

24. Карпук Дмитрий Валерьевич;

25. Катышев Иван Александрович;

26. Керюхин Сергей Николаевич;

27. Коваль Денис Вячеславович;

28. Коркишко Роман Викторович;

29. Кочмурадов Андрей Анатольевич;

30. Кривошеев Яков Михайлович;

31. Кулаков Олег Владимирович;

32. Кулиш Игорь Валерьевич;

33. Лазарева Елена Викторовна;

34. Мальцева Зинаида Николаевна;

35. Мухина Анастасия Владимировна;

36. Николаев Сергей Александрович;

37. Олийнык Денис Анатольевич;

38. Пауков Александр Сергеевич;

39. Печенкин Станислав Николаевич;

40. Писанец Роман Юрьевич;

41. Поликарпов Кирилл Сергеевич;

42. Поляков Александр Геннадьевич;

43. Репетило Александр Петрович;

44. Робак Сергей Викторович;

45. Романченко Валерий Александрович;

46. Савин Василий Константинович;

47. Секацкий Денис Валерьевич;

48. Семенов Валерий Михайлович;

49. Семиренко Анатолий Александрович;

50. Соколов Валерий Анатольевич;

51. Сорокина Елена Вячеславовна;

52. Сугерей Олег Викторович;

53. Тарасюк Валерий Александрович;

54. Теорентер Максим Александрович;

55. Терещенко Галина Ивановна;

56. Тимофеев Александр Леонидович;

57. Тучин Юрий Алексеевич;

58. Усатюк Сергей Владимирович;

59. Халимендик Вадим Викторович;

60. Цыганок Евгений Валентинович;

61. Чуйкова Марина Владимировна;

62. Шейтер Руслан Алексеевич;

63. Ярмишко Алла Ильинична;

64. Яровой Андрей Михайлович.

Комментируя состоявшийся обмен, глава СБУ Иван Баканов подчеркнул: «Обмен — подтверждение того, насколько важным для президента Украины является защита каждого украинца, который оказался в трудных обстоятельствах из-за российской агрессии».

По его словам, в таких вопросах не бывает идеальных конфигураций. Это всегда попытка выжать максимум из имеющихся возможностей.

«Главное — нам удалось достичь результата», — подчеркнул Баканов.

В Службе безопасности Украины приветствовали освобожденных украинцев на родной земле, заверив, что и в дальнейшем будут прилагать максимум усилий, чтобы все удерживаемые граждане смогли вернуться домой.

Ранее в Офисе президента Украины сообщили, что в ходе обмена удерживаемыми лицами между властями и контролирующими отдельные районы Донецкой и Луганской областей т.н. «ДНР» и «ЛНР», который состоялся 29 декабря на КПВВ «Майорское» (Донецкая обл.), на подконтрольную властям Украины территорию были возвращены 76 удерживаемых в ОРДЛО граждан.