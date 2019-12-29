Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся на Донбассе обмен пленными

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами, который состоялся в воскресенье на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также там отметили, что лидеры обусудили проект «Северный поток — 2» и транзит газа.

«Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта „Северный поток — 2“. Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 г.», — говорится в сообщении пресс-службы.

Инициатором разговора Путина и Меркель выступил Берлин, добавили в Кремле.