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Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся на Донбассе обмен пленными

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Путин и Меркель позитивно оценили состоявшийся на Донбассе обмен пленными

Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре дали позитивную оценку обмену удерживаемыми лицами, который состоялся в воскресенье на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Дана позитивная оценка состоявшемуся сегодня в Донецкой области обмену удерживаемых лиц по схеме «всех установленных на всех установленных», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также там отметили, что лидеры обусудили проект «Северный поток — 2» и транзит газа.

«Кроме того, обсуждены вопросы сотрудничества в газовой сфере. Подтвержден настрой на дальнейшую поддержку проекта „Северный поток — 2“. Отмечен прогресс на переговорах о продолжении транзита российского газа через территорию Украины после 1 января 2020 г.», — говорится в сообщении пресс-службы.

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Инициатором разговора Путина и Меркель выступил Берлин, добавили в Кремле.

 

Ангела Меркель, Владимир Путин, обмен пленными
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Комментарии (1)
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Гость
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dima fdhdfh
dima fdhdfh 15 часов 38 минут назад

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