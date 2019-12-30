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Китайский генетик получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

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Китайский генетик получил три года тюрьмы за изменение генома эмбрионов

Суд города Шэньчжэнь (провинция Гуандун) приговорил китайского ученого Цзянькуя Хэ к трем годам тюрьмы и штрафу в 3 млн юаней (около $430 тыс.) за проведение незаконного эксперимента с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов. Об этом говорится в решении суда.

«Учитывая преступное деяние троих обвиняемых, его характер и степень социальной опасности, назначить Хэ Цзянькую наказание в виде тюремного заключения сроком три года и штраф 3 млн юаней», — указывается в приговоре.

Также были осуждены и коллеги ученого: Жэньли Чжан был приговорен к двум годам тюрьмы и 1 млн юаней штрафа (около $143 тыс.), а Цзиньчжоу Цинь получил 1,5 года заключения с отсрочкой исполнения приговора на два года и штраф в 500 тыс. юаней (около $71,6 тыс.).

По словам следствия, в 2016 году Цзянькуй Хэ, который тогда был доцентом Южного университета науки и технологий, решил извлечь коммерческую прибыль при помощи модификации генома человека, после чего он вступил в сговор с Жэньли Чжан и Цзиньчжоу Цинь. Сообщники подделали материалы о соответствии эксперимента морально-этическим нормам, отобрали несколько супружеских пар, в которых мужчины были ВИЧ-инфицированными, и посредством обмана ввели их в заблуждение, создав впечатление, что эксперимент проводится законно. Ученые изменили ДНК эмбрионов, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9).

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Они хотели создать у младенцев иммунитет к ВИЧ, носителями которого были их отцы. Для этого ученые попытались «отключить» у эмбрионов ген CCR5, отвечающий за кодирование белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. При этом злоумышленники не рассказали врачам, которые проводили операцию по искусственному оплодотворению, о том, что изменили геном их пациентов.

Согласно материалам дела, в результате этих экспериментов две женщины забеременели и родили в общей сложности трех девочек с измененным ДНК. По соображениям конфиденциальности дела, суд проходил в закрытом режиме.

Китай, генетика, Цзянькуй Хэ
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