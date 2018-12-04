Пропал китайский ученый, изменивший гены детей

Китайский ученый Хэ Цзянькуй, выступивший неделю назад с сенсационными утверждениями о проведенном им эксперименте с рождением близнецов из генетически модифицированных эмбрионов, исчез из поля зрения общественности и не выходит на связь. Последний раз его видели в минувшую среду на международном симпозиуме по вопросам генома в Гонконге. С тех пор он не появлялся на публике, его местонахождение не известно, отмечает газета South China Morning Post.

По предположениям некоторых СМИ, с момента возвращения в материковую часть Китая биолог мог быть арестован и помещен под домашний арест на территории кампуса Южного университета науки и технологий в Шэньчжэне, где он работал. Однако представители вуза не подтвердили задержание ученого. Они подчеркнули, что «сейчас ни у кого нет точных сведений» на этот счет, и в случае появления таковых, они «будут доведены до общественности по официальным каналам».

В минувший понедельник Хэ Цзянькуй в своем видеообращении выступил с утверждением, что он помог создать первых в мире людей с искусственно измененными генами — двух девочек-близнецов. По его словам, ДНК новорожденных, зачатых при помощи экстракорпорального оплодотворения, подверглась изменению с помощью нового метода редактирования генов (CRISPR-Сas9).

Цель эксперимента — создать у младенцев иммунитет к вирусу ВИЧ, носителем которого являлся их отец. Для этого ученый пытался «отключить» у эмбрионов один единственный ген CCR5, ответственный за кодировку белка, который позволяет ВИЧ проникнуть в клетку. По словам медика, девочки родились несколько недель назад «абсолютно здоровыми» и получили имена Лулу и Нана.

Опыты Хэ Цзянькуя, вызвавшие критику и широкий резонанс во всем мире, проводились частным образом, без согласования с органами здравоохранения и университетом, где он работал. Власти решительно осудили подобные эксперименты и обещали провести соответствующее расследование.