В Хорватии проходит второй тур президентских выборов

В Хорватии 5 января стартовал второй тур президентских выборов. Об этом сообщает РБК-Украина.
Как известно, в первом туре лидировал бывший премьер-министр и лидер Социал-демократов Зоран Миланович. Ему удалось набрать 29,5% голосов. Действующий президент Колинда Грабар-Китарович заняла второе место с результатом 26,7% голосов.
Грабар-Китарович баллотируется на второй срок. В 2015 году она стала первой в истории Хорватии женщиной-президентом.
По данным Государственной избирательной комиссии Хорватии, правом голоса на этих выборах обладают более 3,85 млн избирателей, в том числе почти 177 тыс. проживающих за границей. Население республики составляет 4,1 млн человек.
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