Экс-глава Минюста Франции официально заявила об участии в президентских выборах

Бывшая министр юстиции Франции Кристиан Тобира в субботу официально объявила о выдвижении кандидатуры для участия в выборах на пост президента страны.
«Я беру обязательство перед вами, поскольку я разделяю ваши чаяния в том, что касается другого способа управления», — приводит ее слова телеканал BFM-TV на встрече со сторонниками в Лионе.
В частности, в случае избрания она пообещала, что «студенты в течение пяти лет (в период обучения — ИФ) будут получать стипендии в размере 800 евро», а также «бороться с дискриминацией и неравноправием».
В 2002 году она уже была кандидатом на президентских выборах от Радикальной левой партии. Она выступала под лозунгом «Равные возможности». Тогда она получила 2,32% голосов в первом туре.
Выборы президента Франции намечены на апрель 2022 года.
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